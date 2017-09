Ligue1 (3ème journée-match avancé), Aujourd’hui, 17h, au stade 20-Août, CRB-MCA : pour la passe de trois

Ce match entre le CRB et le MCA comptant pour la troisième journée de Ligue-1 a été avancé à aujourd’hui afin de permettre au MCA de jouer dans de très bonnes conditions son match des quarts de finale de la coupe de la CAF face aux Tunisiens du Club Africain.

Ce match normalement aura lieu ce samedi au stade 5-Juillet, à condition que les travaux d’achèvement se terminent à temps. Ceci dit, le CRB, le leader surprise du moment aura à cœur de terminer sur sa lancée, même si les problèmes administratifs rendent la vie difficile aux joueurs. Pour les motiver un peu plus devant les Mouloudéens, on aurait prévu une prime de 10 millions de centimes suite aux bons résultats accomplis jusqu’ici par le club. Il est certain que cette sortie pour les locaux sera un véritable test du fait que le MCA est vraiment un « gros » calibre qui ne se laisse pas faire facilement. Les Belouizdadis ont réussi, pour leur part, à sortir victorieux du derby du centre, à Bologhine, en venant à bout dans le dernier quart d’heure d’une équipe harrachie très « joueuse ». Ce qui montre bien qu’ils sont en forme, puisqu’ils sont allés jusqu’au bout de leurs efforts. Ce qui les rend encore plus solides. Par conséquent, les gars de Bab El Oued sont avertis. Les poulains du Français, Bernard Casoni, sont en butte, ces derniers temps, à un problème d’efficacité. Ils ne marquent plus, pas plus de deux matches par match. Cela s’est vérifié devant les Sétifiens. Malgré une équipe ayant joué à dix seulement , ils n’ont pas réussi à inscrire le deuxième but, celui de la victoire. Casoni a face à lui un grand chantier. Il faudra qu’il fasse vite avant que l’équipe ne doute de ses capacités, elle, qui a toujours nourri de sérieuses ambitions de remporter le titre de champion d’Algérie. Pour ce match, le MCA récupère son arrière-droit et spécialiste des coups-francs, Abderrahmane Hachoud. Il vient de purger ses deux matches de suspension et comme par hasard, ce fut devant l’ESS. Par ailleurs, le MCA pourrait ne pas compter sur Aouedj, son homme en forme, blessé. Il reste incertain, même si on s’active pour le remettre d’aplomb. Le CRB, pour sa part, aura à cœur d’enchaîner par un troisième succès. Ce serait une très bonne chose. Ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Les Belouizdadis, par le passé, commençaient leur saison par de séries de contre-performances. Cette fois-ci ce n’est pas le cas. Toujours est-il, tous les spécialistes auraient aimé que cette sortie se joue au stade 5-Juillet, mais l’inconscience de certains a fait qu’elle soit domiciliée dans le

« petit » stade 20-Août. Là, il faut dire que les supporters du MCA vont avoir un problème réel pour rejoindre la tribune, surtout que celle du poulailler est toujours fermée. On veut leur octroyer moins de 1000 places. En dépit de cela, cette enceinte a été homologuée même si elle ne répond pas aux capacités exigées par le cahier de charges d’un club professionnel. On espère que le fair-play soit prédominant et que le meilleur l’emporte !

Hamid Gharbi