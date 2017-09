L’armée syrienne prépare l’assaut contre Daesh à Deir Ezzor : vers la victoire finale

L’armée syrienne a pris une option pour la victoire sur ses adversaires qui voulaient renverser le président Bachar al Assad. Les forces régulières «contrôlent (...) la plus grande partie du territoire», ainsi que les zones «les plus peuplées», déclare Aron Lund, expert de la Syrie à la Century Fondation.

«La guerre se poursuit mais, stratégiquement, le Président al Assad a défait ceux qui pensaient le déposer et, sauf imprévu, je pense que le gouvernement syrien va reprendre le territoire tranche par tranche. Avec l'entrée dans la ville de Deir Ezzor (est) contrôlée par le groupe Daesh —quelques mois après avoir bouté les rebelles hors d'Alep (nord) et s'être emparé de larges secteurs dans le désert du sud-est— Damas contrôle désormais plus de la moitié du territoire. Selon les chiffres fournis par le géographe Fabrice Balanche, cela représente les deux tiers de la population de Syrie, évaluée actuellement à quelque 16 millions. Les Kurdes tiennent 23% du pays, l'EI 15% et les rebelles 12%. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, a été abrupt en affirmant que l'opposition syrienne devait accepter qu'elle n'avait «pas gagné la guerre», tout en demandant au gouvernement de ne pas crier victoire. «Est-ce que le gouvernement, après la libération de Deir Ezzor et de Raqa, sera prêt à négocier et à ne pas simplement crier victoire? Est-ce que l'opposition sera capable (...) d'être assez réaliste pour réaliser qu'elle n'a pas gagné la guerre?» a-t-il dit. Ces déclarations interviennent au moment ou des renforts de l'armée syrienne sont arrivés en masse hier à Deir Ezzor, en prévision d'une offensive visant à chasser les éléments de Daesh de la moitié de la ville encore sous leur contrôle. Riche en pétrole et frontalière de l'Irak, la province de Deir Ezzor est la dernière de Syrie encore largement contrôlée par Daesh. Deux offensives distinctes —l'une soutenue par Moscou, l'autre par Washington— y sont menées pour reprendre à l'EI les territoires entre ses mains. Une perte de la province porterait un coup très dur à l'organisation terroriste qui a vu son pouvoir se rétrécir comme peau de chagrin, tant en Syrie qu'en Irak voisin, après sa montée en puissance fulgurante en 2014. En prévision de l'assaut, d'intenses frappes aériennes russes, et des raids menés par des avions syriens, visaient les positions des terroristes dans la ville et ses alentours.

Un conseil civil pour gérer la ville

Des responsables tribaux, alliés à des combattants soutenus par Washington, ont dévoilé hier leur intention de créer prochainement un conseil civil chargé d'administrer la ville de Deir Ezzor, une fois le groupe Etat islamique (EI) chassé de la cité. Les Forces démocratiques syriennes (FDS) ne sont pas engagées dans la cité de Deir Ezzor même. Hier, des responsables tribaux locaux ont toutefois annoncé la création prochaine d'un

«comité civil chargé d'administrer la ville immédiatement après sa libération», selon un communiqué publié sur le site Internet des FDS. «Nous avons pris l'initiative, en tant que Cheikhs et figures tribales, d'appeler à la création d'un comité préparatoire pour discuter des bases du conseil civil de Deir Ezzor», selon le texte. Selon l'annonce, des discussions sont en cours avec d'autres tribus et d'autres acteurs locaux, pour établir «une formulation finale traduisant les aspirations de toute la population de Deir Ezzor». Selon l'ONU, plus de 90.000 personnes vivent dans les secteurs gouvernementaux de Deir Ezzor. Environ 10.000 civils se trouveraient dans les quartiers tenus par l'EI et d'autres sources font état de 50.000 personnes. Il n'était pas possible dans l'immédiat de savoir si le conseil travaillerait en coopération avec les autorités de Damas, ou serait en concurrence avec l'autorité locale qui contrôle déjà quelques quartiers de la ville.

M. T. et agences

« Daesh détient plus de 11.000 passeports syriens vierges »



Les autorités allemandes estiment que le groupe Etat islamique (EI) détient plus de 11.100 passeports syriens vierges qui peuvent être utilisés, révèle dimanche l'hebdomadaire allemand Bild am Sonntag. Les enquêteurs ont établi une liste de numéro de série de ces passeports vierges et des autorités qui les ont délivrés, précise l'hebdomadaire, citant des documents confidentiels de la police fédérale et du ministère de l'Intérieur. Les passeports volés sont des documents authentiques qui ne portent pas encore les noms de leurs détenteurs, ce qui en fait des outils de choix pour les faussaires. Au total, les services de sécurité allemands estiment que 18.002 passeports syriens vierges ont été volés de sites du gouvernement syrien, dont des milliers seraient détenus par des groupes autres que l'EI. «Les développements liés à la situation des réfugiés ont montré que les organisations terroristes exploitent l'occasion de faire passer des assaillants potentiels ou des sympathisants en Europe et en Allemagne sans qu'ils puissent être découverts», a déclaré une porte-parole de la police fédérale criminelle allemande (BKA) au Bild am Sonntag.