Policier assassiné et enfants brulés à Tébessa : La Radieuse Solidaire

Fidèle à sa politique de solidarité, la Radieuse présidée par Chafik ada, s’est déplacée à Tébessa où ele a rendu une visite de soutien à la famille du policier assassiné, Fakherdine Hmida. Celui-ci perdit la vie en tentant de libérer une jeune fille de 20 ans, kidnappée par un repris de justice. Le destin a voulu que cette intervention pleine de courage et d’abnégation de Smida , se termine par sa propre mort.

La famille de ce courageux policier, martyr du devoir ,qui a laissé une femme et deux enfants, a reçu de la part de la Radieuse un trophée du mérite, un diplôme d’honneur, des cadeaux et un soutien financier. Cette petite cérémonie s’est déroulée en présence d’un grand nombre d’habitants et de collègues du défunt. Les Tébéssis présents ont salué le geste de la Radieuse et les efforts continus de la sûreté nationale de Tébessa, dans sa lutte quotidienne contre la criminalité. La délégation de la Radieuse s’est ensuite déplacée à Bir El Ater, à 100 kilomètres de Tébéssa, où elle a présenté ses condoléances à la famille des trois enfants brûlés par le brasero d’un barbecue, au cours de l’Aïd El Adha. Un drame infernal qu’a vécu la famille Boudiar, avec la perte des enfants Hanine, Malek et Islam. Des aides de solidarité ont été remises à la famille r, dont le père a remercié la délégation de l’association Radieuse et la population de Bir El Ater qui s’est solidarisée avec d’eux.



Auprès de la famille de la femme enceinte décédée à Aïn Oussara



La Radieuse a également rendu visite à la famille Ismail de la malheureuse dame enceinte qui a tragiquement perdu la vie alors qu’elle se rendait à l’hôpital pour accoucher. Un drame qui a mis en émoi toute la population algérienne.

La délégation de la Radieuse a présenté ses condoléances à la famille de la défunte, une dame qui était pleine de vie et qui créait la joie et le bonheur autour d’elle, surtout dans le cocon familial. La Radieuse a présenté son soutien moral et une aide financière et a promis une OMRA qui pourrait atténuer la grande peine de ce mari qui ne s’est pas remis de la perte cruelle de son épouse.