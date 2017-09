Formation professionnelle : Plus que 5 jours pour clôturer les inscriptions

Les inscriptions au niveau des établissements de la formation professionnelle qui ont débuté le 9 juillet dernier, devraient s’achever samedi prochain, soit le 16 septembre 2017, tel qu’indiqué dans le calendrier du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels.

Selon la même source, le ministère a prévu des journées de sélection et d'orientation du 17 au 19 du mois en cours, alors que la proclamation des résultats définitifs de ces inscriptions interviendra le 20 septembre 2017.

Pas moins de 372.000 nouveaux postes de formation sont prévus au titre de la rentrée professionnelle 2017-2018, prévue le 24 de ce mois, dont près de 21.000 postes de formation seront ouverts au profit des stagiaires dans la wilaya d'Alger. Ces postes de formation pour la session de septembre 2017, repartis sur différents modes de formation, notamment, la formation résidentielle, par apprentissage et la formation à distance, viendront s’ajouter au quelque 300.000 postes de formations reconduits. Il convient de noter que pour réussir cette rentrée, le ministère de la Formation professionnelle a mobilisé tous les moyens afin de réunir les conditions nécessaires à la prise en charge de la formation du plus grand nombre de jeunes demandeurs, notamment à travers la mise en fonctionnement, en plus des 1.228 établissements existant de 5 autres, pour accueillir les nouveaux inscrits.

Il est, également, question de la mise en fonctionnement de 119 équipements techniques et pédagogiques en septembre et 84 autres équipements avant la fin de l’année. Pour renforcer l’encadrement des élèves, le ministère prévoit la mise en activité de 1.180 nouveaux formateurs dans plusieurs spécialités.



100 nouvelles spécialités pour des jeunes sans niveau scolaire



Par ailleurs, un effort considérable est enregistré pour élargir et diversifier les offres de formation au profit des jeunes sans niveau scolaire à travers l’ouverture de plus de 100 spécialités, dès la rentrée de septembre, notamment, dans différentes filières à savoir l’installation sanitaire, habillement et textile, agriculture, élevage des petits animaux, coiffure, pressing, hôtellerie, carrosserie et peinture.

Pour ce qui est de la prise en charge de la formation des 3e AS, comme chaque année le ministère a pris des mesures pour parer à la pression sur certaines spécialités fortement demandés, comme le tourisme, l’électronique, l’énergie solaire l’audiovisuel, le froid, les arts graphiques. Pour ce faire, 141 sections détachées seront ouvertes au niveau des CFPA, dans 53 spécialités en plus des sections assurées dans les INSFP (Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle).

Dans ce contexte l’on apprendra que parmi les autres nouveautés inhérentes à cette prochaine rentrée, figure l'alignement de la durée des études du premier cycle d'enseignement (BEP) à celle fixée dans le cycle d’enseignement secondaire (3 ans), ainsi que l'alignement du BEP sur le bac dans le cas de l'insertion au travail, ou pour l'accès à un enseignement professionnel, ont pour objectif de rendre ce cursus plus attractif aux yeux des élèves et de leurs parents.

« Ce cursus est destiné aux élèves de l'enseignement obligatoire de base admis à l'enseignement secondaire et ayant opté pour cet enseignement, ainsi qu'aux élèves réorientés issus de la 1re année de l'enseignement secondaire », a indiqué à cet effet, le ministre de l’Enseignement professionnel précisant que la mise en place de cette nouvelle architecture se fera "progressivement" à partir de septembre 2017.

Kamélia Hadjib



--------------------////////////////////////////

370.000 postes de formation

Plus de 370.000 nouveaux postes de formation ont été mobilisés par le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels, pour la prochaine rentrée prévue le 24 septembre prochain à l'échelle nationale, c’est ce qu’a indiqué Mme Alloun Ounissa, directrice de l’organisation et du suivi de la formation professionnelle. Mme Alloun a précisé que ces 370.000 nouveaux postes de formation confondus viennent s’ajouter aux quelque 300.000 déjà inscrits lors de la rentrée de février 2017. Pas moins de 380 nouvelles formations et spécialités réparties sur 22 branches professionnelles ont été introduites cette année. Celles-ci seront sanctionnées par des diplômes, et sont programmées à travers les différents établissements sur les 442 spécialités que compte la nomenclature des branches et des spécialités actuellement. Les nouvelles spécialités concernent notamment, a-t-on fait savoir, le BTS développeur d'applications multiplateformes, BTS administrateur Datacenter et BTS Cloud computing et virtualisation.

K. H.