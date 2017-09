Santé scolaire et universitaire : Ouverture de nouvelles unités

La santé scolaire et universitaire sera renforcée par de nouvelles unités de dépistage et de suivi (UDS), de médecine préventive (UMP) et d’équipes de santé scolaire et universitaire. Ainsi, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a plaidé, hier, pour l’ouverture de nouvelles unités de dépistage et de suivi (UDS) et de médecine préventive (UMP) en milieux éducatif et universitaire (médecins, chirurgiens-dentistes, psychologues et infirmiers). «La promotion de la santé doit passée par l’organisation des séances d’éducation pour la santé afin de permettre aux élèves d’acquérir des connaissances nécessaires pour l’adoption de mode de vie propice à la santé», a-t-il fait savoir, hier, dans son allocution d’ouverture du séminaire annuel d’évaluation des programmes de santé scolaire et universitaire, impliquant les coordinateurs des secteurs de la santé, de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il a entre autres, estimé que la promotion de la santé en ces milieux «passe par l’organisation de séances d’éducation pour la santé ainsi que par la promotion de la santé mentale en milieu scolaire ». « L’école et l’université ont la responsabilité particulière de veiller à la santé des élèves et des étudiants qui leur sont confiés», a-t-il expliqué.

Le ministre a rappelé, à ce propos, les efforts consentis par son département ainsi que ceux de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur afin d’assurer un ensemble de prestations dans les domaines éducatif, préventif et curatif qui visent le bien-être des élèves et des étudiants et contribuent à la réussite dans leurs études. Cet engagement, poursuit-il, entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de santé scolaire et universitaire et permettra d’enregistrer des résultats « très appréciables » lesquels seront présentés durant cette rencontre, a-t-il indiqué.

K. A. A.