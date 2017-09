M. Hasbellaoui l’a affirmé : Vers une réorganisation du schéma des soins

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Hasbellaoui, a déclaré, à El Moudjahid, que son secteur travail sur un projet de réorganisation du schéma des soins du patient algérien, visant l’amélioration de sa prise en charge médicale.

Cette nouvelle feuille de route du secteur vise à ajuster encore plus le système national de la santé, à faire évoluer des déterminants économiques, sociaux, démographiques et épidémiologiques. Elle permettra également, de résoudre les contraintes et fonctionnement des structures et la prise en charge de la santé des citoyens, ainsi que l’évolution de la technologie et les techniques médicales. Pour y faire, un travail de concertation avec tous les partenaires est en voie de ce faire pour l’élaboration de cette nouvelle feuille de route, nous a-t-il fait savoir. « Si on aura un réseau de soins et un schéma du circuit du patient, on améliorera les conditions de travail des praticiens de la santé, notamment la prise en charge du patient algérien », nous a-t-il encore précisé, hier, en marge du séminaire national d’évaluation des activités des programmes de santé scolaire et universitaire. Affirmant que le malade demeure la pierre angulaire de la politique sanitaire nationale.

De ce fait, le ministre, a estimé que le professionnel de la santé en Algérie doit exercer dans un environnement favorable lui permettant d’exercer son travail dans de bonnes conditions, ajoutant que « la principale contrainte du secteur n’est pas d’ordre financier mais lié à un déficit en ressource humaine formée ». Il a noté, à ce propos, que depuis l’indépendance, l’Algérie a réalisé des avancées dans le domaine de la formation des médecins et autre personnel de la santé, mais qui s’avèrent insuffisants. « Nous avons besoin d’une ressource spécialisée plus importante et ce, au égard de la grandeur du pays et l’importance des besoins pour combler ce déficit », relève-t-il.



La question des agressions en milieu hospitalier toujours pas réglée



« Lorsque vous formez un médecin spécialisé pendant 13 ans, il lui faut un minimum d’expérience et de pratique pour qu’il soit un praticien complet », a-t-il poursuivi, relevant, toutefois, l’existence d’un déficit « cardinal et essentiel » en personnel qualifié enregistré dans certaines

spécialités, telles que : la radiologie, la gynéco-obstétrique et l’anesthésie-réanimation. Pour remédier à cette situation, le ministère a lancé un programme visant à amoindrir le ressenti de ces déficits, à travers, entre autres, la télé-radiologie pour certaines spécialités. « Pour d’autres spécialités même l’informatique n’a pas amoindrir cette carence. Donc nous sommes en plein travail sur plusieurs programmes pour faire face à cette situation », nous a-t-il précisé, ajoutant, qu’il ne fera plus de déclaration à la presse jusqu’au jour où les résultats seront ressentis. Interrogé sur la question de la sécurité du médecin en exercice, le ministre a fait savoir que ce dossier n’incombe pas uniquement à son département, informant qu’une série de réunions a été déjà entamée avec le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales pour la prise en charge de ce sujet.

« Tous les dossiers, poursuit-il, seront transmis au ministère de la Justice pour les agressions qui ont eu lieu ». « Je trouve qu’il est anormal qu’un médecin ou un paramédical soit agressé dans son lieu d’exercice. Le citoyen algérien a le droit d’être mécontent par rapport au service rendu mais des moyens légaux existent pour exprimer son mécontentement, comme le dépôt d’une plainte », a-t-il observé, en insistant sur le fait que le citoyen a le droit de se plaindre, mais il est strictement interdit de frapper, crier ou insulter.

Le ministre a fait savoir que son département répondra à la plainte du citoyen si celle-ci concerne une faute professionnelle, complication ou erreur médicale qui sont reconnues. Par contre les actes « de délinquance » ne relevant pas de l’exercice de la profession médicale et n’incombent pas à son secteur mais à celui de la justice.



Campagne de sensibilisation sur l’intérêt de la vaccination



Pour ce qui est de l’objet de la rencontre, le ministre a insisté sur l’importance de la vaccination pour la santé du citoyen, faisant état du lancement prochain d’une campagne de sensibilisation à cet effet. A ce titre, il a fait part d’une campagne de rattrapage contre la rougeole et la rubéole, des pathologies qu’il convient de combattre, précisant que cette dernière « la rubéole congénitale est à l’origine de malformations très graves ». « La vaccination en milieu scolaire ne s’est jamais arrêtée. Il existe depuis toujours une vaccination contre la rougeole et la rubéole qui deviennent de plus en plus un fléau à combattre et qu’il va falloir vaincre. Ces campagnes servent à une couverture sanitaire optimale », a-t-il ajouté, soulignant que des campagnes de rattrapages se font pour mettre fin à ce fléau. Il a entre autres insisté sur l’importance de l’adhésion de tous les partenaires « ministère de l’Education nationale, professionnels de la Santé et parents d’élèves) pour réussir le challenge de l’élimination de certaines affections dont l’objectif est d’atteindre une meilleure santé pour la population algérienne. A ce propos, il a salué le rôle des unités de dépistage et de suivi (UDS) en milieu scolaire, au nombre de 2.000 à travers le territoire national, considérant qu’elles protègent nos enfants, tout en reconnaissant les difficultés que certaines d’entre elles rencontrent et qu’il est important de prendre en charge « les unités qui rencontrent des difficultés seront prisent en charge », rassure-t-il.

Pour ce qui est de la formation du personnel chargé de ces UDS, le ministre, a indiqué, que la formation est « capitale » pour tous les praticiens du secteur et non pas seulement pour les UDS « tous les professionnels de la santé doivent se remettre en question en assistant à des journées de formation médical continue à tous les niveaux. Nous allons veiller à ce que la formation se généralise pour tout le personnel médical et paramédical au vu de son importance », a-t-il affirmé.

Kafia Ait Allouache