Référendum en Catalogne : Une marche «pour l'Histoire»

Les séparatistes catalans devaient défiler massivement hier à Barcelone pour la fête de la Catalogne, à trois semaines d'un référendum d'autodétermination interdit par les institutions espagnoles qui a plongé le pays dans une grave crise politique. Pour eux, cette «Diada», pourrait être la dernière avant l'indépendance, que le gouvernement séparatiste dirigé par Carles Puigdemont entend proclamer dans les 48 heures si le oui l'emporte au référendum qu'il a convoqué pour le 1er octobre. «L'Histoire nous a convoqués, et c'est un grand honneur mais aussi une grande responsabilité», a déclaré dimanche le porte-parole du gouvernement catalan, Jordi Turull. Le slogan de la manifestation est «une Diada pour le oui», manière de lancer la campagne pour ce scrutin. «Cela fait des années que la Diada n'est plus la Diada de tous les Catalans, mais là, c'est la démonstration claire que l'on cherche à exclure ceux qui ne sont pas favorables à l'indépendance», et voteraient non s'ils participaient, a regretté la chef du parti Ciudadanos (libéral et anti-indépendantiste, première force d'opposition en Catalogne) Inès Arrimadas. Le chef du gouvernement conservateur Mariano Rajoy a lui souhaité une «Diada de liberté, cohabitation et respect pour tous les Catalans», sur son compte Twitter.