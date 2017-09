Tentative d’Israël POUR devenir membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU : Le niet de la ligue arabe

Dans cette proposition, le Conseil de la Ligue Arabe au niveau des représentants permanents a appelé les ministres arabes des Affaires étrangères à adopter une motion palestinienne, destinée à tenter de bloquer la candidature d'Israël au Conseil de sécurité, a déclaré en marge de la 148e session ordinaire du Conseil de la Ligue Arabe Jamal al-Shobaky, ambassadeur palestinien en Egypte et représentant permanent de la Palestine auprès de la Ligue Arabe. Cette motion suggère la formation d'un comité à cinq parties pour empêcher Israël d'accéder au statut de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2019-2020. M. al-Shobaky a déclaré que ce comité serait composé du sommet de la Ligue arabe, de son conseil ministériel, de son Secrétariat général, de la Palestine et de l'Egypte. Le comité visera à soutenir la cause palestinienne et à appliquer les résolutions du dernier sommet de la Ligue Arabe qui s'est tenu en Jordanie, a ajouté l'envoyé palestinien. Il a réaffirmé que la Palestine demanderait au Conseil de sécurité de l'ONU une protection internationale pour le peuple palestinien, ainsi que la possibilité pour la Palestine de devenir membre du Conseil de sécurité.