Tizi-Ouzou : 112 retraits de dossiers de candidature

Depuis la convocation du corps électoral en prévision des élections locales de 23 novembre prochain, la direction de la réglementation et des affaires générales (DRAG) a enregistré 96 retraits de formulaires de candidature pour les assemblées populaires communales (APC) et 16 autres formulaires pour l’assemblée populaire de wilaya (APW), d’après les chiffres communiqués hier par le chef de service de la réglementation à la DRAG, Hacène Laoufi. Sur les 96 formulaires retirés pour les APC, 85 l’ont été par des indépendants et 11 autres par les partis politiques, alors que pour les 16 listes de candidature à l’APW, on dénombre 07 partis politiques et 09 indépendants, a détaillé le chef de service de la réglementation, en rappelant que le dernier délai de dépôt des listes de candidature à ces élections locales est fixé pour le 24 du mois courant à minuit. A la lecture de ces chiffres communiqués par la DRAG, on constate un net engouement des indépendants à briguer des mandats électifs, aussi bien au niveau des assemblées locales qui sont au nombre de 67 à Tizi-Ouzou, qu’au niveau de l’assemblée populaire de wilaya. La plupart de ces candidats à la candidature sont d’anciens élus sur des listes de partis politiques. L’émergence des indépendants est expliquée par le dysfonctionnement qui gangrène la majorité des partis à fort ancrage dans la région, leur défaillance dans la prise en charge des revendications les plus basiques de la population mais aussi des tiraillements internes que vivent certains d’entre ces partis à Tizi-Ouzou, selon des observateurs avertis de la scène politique. Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, où la participation des citoyens aux élections locales a toujours été importante par rapport aux élections législatives et présidentielles, les postulants à ces élections, particulièrement les indépendants et les partis n’ayant pas eu les 4% des suffrages exprimés lors des dernières élections, ont engagé une véritable course contre la montre pour collecter le nombre de signatures nécessaire et exigé par la loi électorale pour la validation de leurs listes de candidature à ces élections (50 signatures pour chaque candidat sur la liste). Les partis politiques répondant à l’exigence des 4% sont quant à eux confrontés à la pénurie de candidats crédibles et sérieux, à la course et tractations pour le classement dans les premières places et à la couverture de l’ensemble des communes de la wilaya en listes de candidatures. Même les partis à fort ancrage populaire dans la région ont du mal à confectionner sereinement et dans la transparence des listes de candidatures à travers toutes les assemblées populaires communales. Enfin, il faut signaler que l’opération de révision exceptionnelle des listes électorales, qui se poursuit depuis le 30 août dernier, sera clôturée le 13 du mois courant. Bel. Adrar