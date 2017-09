Surveillance des élections, HIISE : Une mission constitutionnelle

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections précise que les sessions de formation qu’organise la HIISE portent plus particulièrement sur la nécessité d’uniformiser les terminologies juridiques, en vue des prochaines élections locales.

S’exprimant sur les ondes de la radio nationale, Abdelouahab Derbal a rappelé que la nouvelle Constitution, via son article 194, oblige son instance à former ses membres et même ses partenaires politiques, si ces derniers le souhaitent, et assuré que l’année 2018 sera celle de la formation.

« Déjà, pour ces jours-ci, et en prévision du scrutin du 23 novembre, nous avons programmé, en collaboration avec des experts du ministère de l’Intérieur, quatre sessions de formation des membres de la HIISE. Les deux premières ont eu lieu dimanche, à Mostaganem et Skikda, et elles seront suivies par deux autres, prévues le 13 septembre, à El Oued et Alger », a-t-il fait savoir, affirmant que son instance qui comprend 205 magistrats a besoin du soutien de toutes les parties pour accomplir sa mission dans des conditions idéales. « Le processus de surveillance commence à partir des textes juridiques à la proclamation des résultats » a-t-il expliqué, mettant également en relief le rôle des partis politiques dans la réussite de la consultation du 23 novembre.

« Ce sont des partenaires, des alliés. Le contrôle des résultats des élections et la surveillance de l’opération électorale constituent un devoir constitutionnel pour notre instance et un devoir politique pour nos alliés », a indiqué le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, non sans dire que la formation uniformisée est à même de garantir le traitement d’éventuelles contraintes. Evoquant l’élection des membres des assemblées populaires communales (APC) et des assemblées populaires de wilayas (APW), Abdelouahab Derbal estime que la nature des élections locales « diffère » de celle des législatives et fait remarquer que le prochain rendez-vous électoral concerne « directement » le citoyen. « Les élections locales sont liées directement aux affaires des communes, des douars, des quartiers et des villes. C’est plutôt de la proximité », a-t-il soutenu au micro de la chaîne I. Il donnera comme exemple le nombre des circonscriptions électorales pour les élections législatives, qui s’élève à 52, en sus de quatre autres destinées à la communauté algérienne établie à l’étranger, tandis que pour les locales, leur nombre est beaucoup plus important. « Tizi-Ouzou à elle seule compte 67 communes, soit 68 circonscriptions électorales si on ajoute l’APW. Ce qui rend la tâche plus difficile pour les partis politiques et la compétition âpre », a admis le président de la HIISE. Ce dernier a réaffirmé le souci de la HIISE de veiller au « bon » déroulement du scrutin pour qu’il soit « transparent » et « démocratique » et appelé à cette occasion l’administration au « respect » des lois et à faire preuve « d’impartialité ». « Ce qui est certain, c’est que la HIISE, qui ne dispose pas de gros moyens, mettra tout en œuvre pour préserver la voix des citoyens. Un nombre important de personnes représentant diverses parties sont concernées par l’opération électorale et j’espère que chacun assumera ses responsabilités », a-t-il ajouté. Derbal a indiqué par ailleurs que la loi régissant le fonctionnement de son instance exige la présentation d’un rapport au Président de la République après chaque scrutin et révélé, concernant les législatives du 4 mai dernier, que le document transmis à Bouteflika comprend une série d’observations mais aussi de propositions inhérentes à des dispositions légales en relation directe avec l’opération électorale. « Nous considérons qu’il est nécessaire de revoir la loi organique portant code électoral. Mais ceci ne peut être fait sans associer tous les partenaires politiques », a conclu le président de la HIISE.

Formation des membres de la HIISE

Veiller à la conformité de l’opération

Le vice-président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Moussa Yakoub, a insisté, dimanche à Mostaganem, sur l’impératif de veiller à la conformité de l’opération électorale avec les dispositions de la loi. Dans une allocution d’ouverture d’une rencontre régionale de formation des membres du HIISE de 13 wilayas de l’Ouest et du Sud-Ouest du pays, Moussa Yakoub a mis l’accent sur l’application de la loi, soulignant que le traitement des doléances et anomalies soulevées par les partis politiques participant aux élections, les électeurs et les candidats doit s’effectuer au niveau des permanences locales. Il a affirmé que le HIISE veille à la transparence et la propreté des élections depuis la convocation du corps électoral jusqu’à l’annonce des résultats du scrutin. Le même responsable a également signalé qu’il a été décidé la tenue de quatre rencontres régionales de formation à Mostaganem et Skikda dimanche (dernier) et à El Oued et Alger le 13 septembre (demain) et que les membres de la commission permanente du HIISE se rendront aux permanences des wilayas pour leur accompagnement, leur assistance et la coordination des efforts. Ce genre de formation permettra aux permanences et leurs membres de connaître avec précision les missions dévolues et prérogatives pour avoir un travail efficace et conforme aux dispositions de loi régissant les opérations électorales. La deuxième phase de cette formation touchera l’encadrement administratif de l’opération électorale. Une étape importante et décisive dans la promotion de l’expérience des membres appelés à encadrer toute opération de vote, a fait savoir Moussa Yakoub, ajoutant que la formation se poursuivra avec une troisième phase pour toucher les partis politiques en matière de surveillance des élections et de formulation des recours. Par ailleurs, le vice-président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections a mis l’accent sur l’importance des élections locales prochaines. Le programme de cette rencontre de formation, initiée par la Haute instance indépendante de surveillance des élections, a comporté des interventions des membres du comité permanent de cette instance traitant de l’uniformisation de la terminologie, des moyens et méthodes d’ exercice des missions de surveillance, de la compétence de la HIISE et de sa relation avec les comités électoraux et la justice.(APS)

Appel au respect des statuts du parti

Le président du Front National Algérien (FNA), Moussa Touati, a appelé dimanche les militants de sa formation politique à respecter les statuts du parti et à «renoncer aux intérêts personnels». M. Touati a fustigé dans une déclaration les militants qui «ne paient pas les cotisations et se manifestent lors des rendez-vous électoraux pour se présenter et servir leurs intérêts personnels», appelant ces derniers à «se retirer du parti». Il a affirmé dans ce sens qu’il «n’est plus en mesure de poursuivre son militantisme à la tête du FNA, à l’ombre de tels comportements contraires à la pratique politique». Le président du FNA a ajouté qu’il «présentera sa démission lors du prochain congrès si les militants ne respectent toujours pas les statuts du parti», relevant que «le véritable militant est celui qui sert son parti et s’emploie à faire connaître son programme». Le FNA avait, rappelle-t-on, obtenu un seul siège à l’Assemblée populaire nationale (APN) lors des élections législatives du 4 mai 2017. (APS)