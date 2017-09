Guelma : 27 sites pour Le LPA

Au total 1.480 logements promotionnels aidés (LPA) seront réalisés dans 27 sites, situés dans 12 communes de la wilaya de Guelma, a-t-on appris dimanche auprès de la direction de l’habitat.

Les services concernés de cette direction ont indiqué à l’APS que sur ce total, 920 unités ont été inscrites au titre du programme quinquennal 2010-2014, parmi lesquelles 790 sont en cours de réalisation dans 14 sites, enregistrant un taux d’avancement de 30%, tandis que les 130 unités restantes sont réparties sur deux sites et n’ont pas encore été lancées en travaux. Ces 920 unités, dont les travaux ont été confiés à des promoteurs privés et à l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), sont implantées dans plusieurs communes de la wilaya Guelma, à savoir Boumehra Ahmed, Houari Boumediène, Hammam Debagh, Bouchekouf, Tamlouka, Ben Djerah et le chef-lieu de wilaya, a-t-on détaillé.

Les mêmes services ont fait savoir que le chantier de réalisation 560 autres LPA, actuellement en phase de régularisation de certains problèmes administratifs, sera ‘‘incessamment’’ lancé, précisant que les assiettes foncières désignées pour abriter ces projets sont situées dans les communes de Hammam N’bail, Heliopolis, Oued Zenati, Hammam Debagh, Oued Cheham et Guellat Bou Sbaa.

Concernant la liste des bénéficiaires de ces 1.480 LPA, la direction de l’habitat a indiqué qu’une première liste de 1.270 attributaires vient d’être établie et qu’une deuxième de 80 bénéficiaires sera bientôt rendue publique par les commissions désignées à cet égard, alors qu’un quota de 130 unités sera affecté aux éléments de l’Armée nationale populaire. (APS)