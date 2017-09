Reboisement à Oran : Plantation de 50.000 arbres

Une opération de plantation de 50.000 arbres sera lancée prochainement à travers la wilaya d’Oran afin de protéger l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des citoyens, a-t-on appris hier des services de cette instance. Des instructions seront données à tous les présidents d’APC relevant de la wilaya pour l’acquisition de cette quantité d’arbres, a-t-on ajouté. Cette campagne de reboisement sera menée dans le sillage de la campagne de nettoiement de la ville d’Oran, entamée samedi dernier et qui se fera chaque week-end avec pour objectif d’éradiquer, entre autres, 81 points noirs répartis à travers la ville, a-t-on fait savoir. L'administration a mobilisé des moyens humains et matériels pour la réussite de cette action qui sera érigée en une tradition que les autorités locales comptent inculquer comme une donne indispensable pour l'amélioration et la préservation du cadre de vie des citoyens. De son côté, la Conservation des forêts de la wilaya d’Oran envisage aussi la plantation d'arbres forestiers sur une superficie de 7.500 hectares à l'horizon 2020. Pas moins de 2.500 hectares ont été déjà reboisés au niveau de 13 communes de la wilaya. Un plan spécial a été élaboré pour la sauvegarde de ces espaces et l'entretien de l'environnement, concluent les services de la wilaya. (APS)