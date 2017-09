Salon agro-alimentaire de Moscou : 23 exportateurs algériens au World Food-2017

Vingt-trois entreprises algériennes de l'agroalimentaire prennent part au 26e salon "World Food" de Moscou, ouvert hier en présence d'exportateurs de plus de 65 pays.

Durant les quatre jours (du 11 au 14 septembre) de ce rendez-vous économique et commercial, les exportateurs algériens s'attelleront, notamment à confirmer et à faire aboutir les démarches entreprises lors de la précédente édition avec les opérateurs russes. Après avoir assisté à l'ouverture officielle du Salon, l'ambassadeur d'Algérie à Moscou, M. Smail Allaoua a effectué une tournée au niveau du pavillon algérien où il longuement discuté avec les opérateurs algériens sur les grandes opportunités qu'offre le marché russe. M. Allaoua leur a exprimé la volonté des services de l'ambassade d'Algérie, à les accompagner dans leurs projets en leur prodiguant soutien et assistance. Dans ce 26e Salon agroalimentaire de Moscou, «il s'agira également de concrétiser sur le terrain la dynamique insufflée aux relations bilatérales algéro-russe, confirmée surtout à travers le statut d'invité d'honneur accordé à la Russie lors de la 50e édition de la Foire internationale d'Alger», a indiqué à l'APS, le représentant de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) M. Ali Ayad. Aux côtés des traditionnels exportateurs de la datte algérienne



Très prisée par le consommateur russe



L'on trouve également, au niveau du pavillon Algérie (450 m² contre 300 m² l'année dernière) des exposants algériens de Fruits et Légumes (Agri Plast), des pâtes alimentaires et couscous traditionnel (Frikat), fruits secs (Dydo), etc. L'organisation de séances de dégustation de petits plats concoctés à base de dattes, constitue la nouveauté de cette édition pour la participation algérienne. Le chef-cuisinier Karim Seghilani de l'entreprise «Razan dates» anime un «cooking-show» afin de mettre en valeur les produits algériens, notamment les dattes, à travers des préparations de recettes gastronomiques russes revisitées avec une touche algérienne et le savoureux goût de la Deglet Nour.

L'Algérie participe pour la seconde fois au Salon agroalimentaire de Moscou. L'année dernière, plus de vingt exportateurs algériens de produits agro- alimentaires y étaient présents, l'objectif étant de pénétrer le marché russe, à travers la promotion du label algérien auprès des nombreux partenaires étrangers. Le Salon représente une "excellente opportunité pour promouvoir les produits algériens sur le marché russe qui est un marché porteur au vu notamment de sa taille massive", selon les participants algériens. Il permet en effet de «rencontrer les acheteurs potentiels rassemblés dans un même endroit, et négocier des affaires sur une période de temps plus courte». (APS)