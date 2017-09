Mobilisation autour des enjeux de l’heure : Cap sur l’achèvement des réformes

L’avènement de la rentrée sociale s’étant accompli dans des conditions à la fois favorables et sereines, les futures échéances qui se profilent à l’horizon sont d’une importance capitale pour l’avenir du pays, autant au plan socio-économique qu’en termes de consolidation de son édifice institutionnel.

Si l’on se réfère aux grands axes du Plan d’action du Gouvernement, adopté en réunion du Conseil des ministres et devant être présenté le 17 septembre devant les députés par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, l’on s’attend à un véritable sursaut en rapport avec la dynamisation de la vie économique du pays, la promotion des acquis sociaux, la consolidation des libertés publiques et le renforcement de l’ancrage de droit tel que prévu dans la Constitution révisée en 2016. Il sera donc question d’une mobilisation exemplaire de toutes les énergies pour une meilleure compétitivité économique, une justice sociale pérenne et solidarité nationale en vue de moderniser la gestion du pays, comme l’a relevé le Président de la République lors de la réunion du Conseil des ministres tenue, mercredi dernier. Pour atteindre cet objectif, nul doute qu’aussi bien l’Exécutif, les Parlementaires des deux chambres, les responsables de la sphère économique ainsi que les représentants des organisations syndicales et de la société civile, tout ce beau monde saura agir en parfaite symbiose pour relever les défis de l’heure. Le secret de la réussite réside en effet dans l’esprit de la cohésion des efforts à faire valoir dans la sérénité, le respect absolu des lois de la République doublée d’une prise de conscience sur la nécessité de préserver l’unité nationale, de défense de la légitimité institutionnelle et de sauvegarder la souveraineté du pays face à tous les dangers qui le guette autant au plan intérieur et extérieur.

Le Parlement avait déjà donné un premier aperçu de ce type de mobilisation tant attendu, lors de lors de la cérémonie d’ouverture de la session ordinaire 2017-2018. Aussi bien, le président du Sénat Abdelkader Bensalah que le président de l’APN, Saïd Bouhedja ont vigoureusement dénoncé, d’une part, les voix tentant en vain, de semer le doute sur la légitimité de l’Etat et promis, d’autre part, que la nouvelle session ordinaire du Parlement sera riche en activité, autrement dit, en projets à examiner suivant la logique de mettre en place un cadre législatif idoine à même d’assurer un meilleur accompagnement des réformes initiés par le Président de la République. C’est à cette logique qu’obéit en outre le Plan d’action du gouvernement qui s’engage notamment, outre la dynamisation de la vie économique sur la préservation de la sécurité, de la stabilité et de l'unité du pays, toute comme il insiste sur la consolidation de la démocratie, y compris par une bonne organisation des élections locales du mois de novembre 2017.

Ce rendez-vous des urnes qui intervient après les législatives du 4 mai dernier se décrit comme une nouvelle opportunité à saisir pour consolider l’édifice institutionnel du pays. Les prochaines élections locales et de wilayas suscite d’ores et déjà un engouement manifeste de la part partis politique mais aussi du coté des candidats indépendants, ce qui n’est pas sans impacté sur la mobilisation des électeurs et de leur implication pour la réussite de cette échéance électorale. D’un autre côté, la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) se dit disposé à ne manger aucune efforts pour assurer la transparence et la crédibilité de ces élections et ce dans le cadre de l’exercice des ses prérogatives constitutionnelles.

Karim Aoudia