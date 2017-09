Le Premier ministre présente dimanche le Plan d'action du gouvernement : Relance de la machine économique

Le jeudi 21 septembre sera consacré à l'intervention du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, qui répondra aux questions des députés. Remarque importante à retenir, cette date sera également consacrée au vote du plan d'action du gouvernement.

C’est ce dimanche 17 septembre, que le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, présentera le plan d’action de son gouvernement devant les membres de l’Assemblée populaire nationale. Cette date a été annoncée par l’APN, via un communiqué rendu public cette semaine.Cette même source souligne que lors de la réunion du bureau de la chambre basse du Parlement présidée, dimanche dernier, par M. Said Bouhadja, il a été procédé à la mise en place des procédures de la séance-débat consacrée au plan d'action du gouvernement, ainsi qu'à l'adoption du mémorandum y afférent. A noter que l'agenda des travaux du Conseil, pour la prochaine période, a également été arrêté. Aussi, il a été décidé «la reprise des séances plénières à partir de dimanche 17 septembre, avec la présentation du plan d'action du Gouvernement et la poursuite des débats jusqu'au 19 septembre (mardi), date à laquelle les présidents des groupes parlementaires devront intervenir». D'après le même calendrier, «la journée du 21 septembre (jeudi) sera consacrée à l'intervention du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, qui répondra aux questions des députés. Remarque importante à retenir, cette date sera également consacrée au vote du plan d'action du gouvernement.

Il faut savoir également que lors de la réunion de dimanche dernier, le bureau de l’APN a transmis à la Commission des finances et du budget un projet de loi complétant l'ordonnance n° 03-11 relative à la monnaie et au crédit.

Le même bureau a transmis, pour avis, à la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés, les déclarations des députés concernant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire. Les travaux de la réunion du bureau de l’APN ont été sanctionnés par l'examen de la répartition des députés sur les Commissions permanentes, ainsi que des demandes d'organisation de journées parlementaires et d'études.

Il convient de rappeler dans ce contexte que le Conseil des ministres qui s'est réuni mercredi dernier à Alger, sous la présidence du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, avait entamé ses travaux par «l'examen du Plan d'action du gouvernement présenté par le Premier ministre, conformément à l'article 93 de la Constitution». Ce document a pour référence le Programme du Président de la République et s'appuie également sur le nouveau modèle de croissance adopté par le Conseil des ministres en juillet 2016.

Le communiqué de la Présidence de la République publié le 6 du mois courant souligne que le Plan d'action s'engage d'abord sur la préservation de la sécurité, de la stabilité et de l'unité du pays. Il insiste aussi sur la consolidation de la démocratie, y compris par une bonne organisation des élections locales du mois de novembre 2017. Il affirme également la promotion de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance dans tous les domaines de la vie nationale.

Au plan économique, et conformément aux directives du Président de la République, le Plan d'action expose notamment, une politique d'intensification de la croissance, grâce à l'amélioration de l'environnement des affaires, à la promotion de l'investissement dans tous les secteurs, au soutien au développement agricole et rural, ainsi qu'à la valorisation du développement local.

Dans le domaine social, le Gouvernement poursuivra, notamment la réforme du système national d'éducation et de formation ainsi que du système de santé. Il veillera également à la résorption du déficit en logements et à l'amélioration du cadre de vie de la population. Un accent particulier est accordé à la promotion de l'emploi, à la jeunesse et à la culture. La justice sociale et la solidarité nationale, demeureront au centre de l'action du Gouvernement.

Intervenant à l'issue de l'adoption du Plan d'action par le Conseil des ministres, le Président Abdelaziz Bouteflika a instruit le Gouvernement de travailler avec diligence et détermination à répondre aux attentes de la population, à faire progresser le processus de réforme et de modernisation du pays dans tous les domaines, et à faire avancer la construction d'une économie de plus en plus diversifiée.

Le chef de l'Etat a également chargé le Gouvernement d'accompagner ses efforts d'une communication dynamique, afin d'expliquer le sens véritable des réformes qui seront mises en route, à l'effet d'y faire adhérer la société, en cette phase où le pays est confronté à de nombreux défis.

Soraya Guemmouri