Coopération algéro-vénézuélienne : Prospérité économique et paix

Le président vénézuélien, Nicolas Maduro Moros, a entamé une visite d’État de deux jours à Alger qui a permis aux deux pays de procéder à une évaluation de l'état des relations bilatérales d'amitié et de coopération, ainsi que les voies et moyens de les consolider. Elle a permis également de procéder à un échange de vues sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, y compris la situation du marché mondial des hydrocarbures et ses perspectives.

Le président Maduro a reçu hier, à la résidence d’Etat de Zeralda à Alger, le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah. L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, du ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, et de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Feraoun.

Le président vénézuélien a indiqué qu'il entendait par sa visite en Algérie renforcer la coopération algéro-vénézuélienne pour le développement de la paix et de la prospérité économique. «Ma tournée a été couronnée par ma visite en Algérie pour renforcer la coopération entre les deux pays pour le développement de la paix et de la prospérité économique», a indiqué M. Maduro, en réponse à une question des journalistes vénézuéliens, au terme de l'audience qu'il a accordée au président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah. Il a relevé avoir abordé les thèmes débattus lors des négociations ayant abouti à l'accord entre les pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et les pays non-OPEP pour la stabilisation des cours de pétrole, ajoutant qu'il y avait «un bon climat dans ce sens».

L'OPEP et 11 pays producteurs non-OPEP se sont engagés fin 2016 pour une réduction de leur production, devant durer jusqu'en mars 2018, afin d'absorber l'excès d'offre qui pèse sur les cours du pétrole. «Nous poursuivons nos efforts pour obtenir des prix de pétrole équitables pour notre industrie», a-t-il dit. Le président vénézuélien a indiqué avoir discuté des relations bilatérales, notamment en matière d'énergie, ajoutant qu'il y a des projets communs avec la possibilité de l'ouverture d'une liaison aérienne entre les deux pays.(APS)