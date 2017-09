Prix du président de la République du journaliste professionnel : Lancement du processus d’évaluation des candidatures

Le jury du Prix du Président de la République du journaliste professionnel, qui s’est réuni dans le cadre de ses activités, a procédé au lancement du processus d’évaluation des candidatures, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Communication. Le jury «a passé en revue les travaux des postulants qui se répartissent entre articles écrits, reportages radiophoniques et télévisuels, contenus multimédias et photographies, et a convenu de mettre en place deux sous-groupes, respectivement en charge de la presse écrite et la photographie, de l’audiovisuel et du multimédia, pour une répartition méthodologique des dossiers, aux fins d’une première évaluation», précise la même source. Les dossiers «feront l’objet d’un réexamen en plénière, lors de la prochaine réunion prévue au cours de la troisième semaine du mois de septembre, rendez-vous durant lequel le jury devra également procéder à une nouvelle répartition méthodologique des nouveaux dossiers, entretemps réceptionnés». Par ailleurs, le jury a constaté «avec satisfaction» la diffusion, sur les chaînes de télévision et la radio, de spots dédiés au Prix, ajoute le communiqué. (APS)