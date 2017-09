M. Benmeradi aux italiens : « Davantage de partenariat et d'investissement »

Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, a invité hier les opérateurs italiens à davantage de partenariat et d'investissement dans le cadre du climat d'investissements qu'offre l'Algérie. Les priorités du gouvernement s'articulent autour du développement, de la promotion économique et de l'augmentation de la part des exportations hors hydrocarbures, a précisé le ministre qui recevait l'ambassadeur d'Italie en Algérie, Pasquale Ferrara, au siège de son département ministériel. M. Benmeradi a salué les relations solides entre l'Algérie et les pays de l'Union européenne, dont l'Italie est membre, se félicitant du volume des échanges avec ce pays qui est le premier client de l'Algérie.

Les deux parties ont en outre abordé des questions économiques locales, régionales et internationales d'intérêt pour l'Algérie et l'Italie. L'ambassadeur d'Italie a, pour sa part, évoqué les relations historiques entre les deux pays, soulignant que son pays maintiendra sa place commerciale auprès de l'Algérie. (APS)