Algérie-Afrique du Sud : Prospection dans le secteur des mines

Le ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi, a reçu hier l'ambassadeur d'Afrique du Sud en Algérie, M. Dennis Thokozani Dlomo, avec qui il a évoqué essentiellement le renforcement de partenariat entre les deux pays, notamment dans le secteur des Mines, a indiqué un communiqué du ministère. De même, l'ambassadeur d'Afrique du Sud a fait savoir que suite aux différents contacts qui ont eu lieu ces dernières années entre les opérateurs des deux pays, "des entreprises sud-africaines expriment un intérêt croissant pour le marché algérien". Dans ce sens, il a sollicité l'appui du ministère de l'Industrie et des Mines pour la concrétisation de certains de ces projets de partenariats, a souligné la même source. Tout en assurant son interlocuteur de l'appui à tous les projets de partenariat entre les entreprises des deux pays, M. Yousfi a insisté particulièrement sur les volets concernant la cartographie géologique et la formation des techniciens. (APS)