Algérie - PNUD - UE : Promouvoir la coopération

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh, a reçu hier à Alger, séparément, le représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Eric Overvest et l'ambassadeur de l'Union européenne (UE) en Algérie, John O'rourke, avec lesquels il a évoqué l'état de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine judiciaire et juridique. L'entrevue avec le représentant du PNUD "a permis de passer en vue les voies et moyens de promouvoir la coopération sud-sud dans le domaine judiciaire et juridique", précise un communiqué du ministère, ajoutant que les deux parties ont convenu d'élargir la coopération et de poursuivre les échanges d'expériences dans divers domaines. Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur de l'UE, les deux parties se sont félicitées de la qualité des relations bilatérales, notamment en ce qui concerne les différents programmes de coopération entre l'UE et le ministère de la Justice, souligne le ministère. (APS)