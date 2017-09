M. Messahel - Abou El Gheit : Questions régionales et internationales

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, président du Conseil ministériel de la Ligue des Etats arabes, s'est entretenu hier au Caire, avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou El Gheit, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. "L'entretien a porté notamment sur la première session du dialogue politique Japon-Pays arabes, ainsi que les principales questions inscrites à l'ordre du jour de la 148e session du Conseil ministériel de l'organisation panarabe, qui se tiendra mardi 12 septembre 2017. La question de la réforme de la Ligue des Etats arabes a également été abordée", ajoute la même source. Le ministre a également évoqué avec son interlocuteur les développements que connaît le monde arabe ainsi que les différentes situations de crises et de conflits telles qu'en Syrie, en Libye, au Yémen et en Irak. A cet égard, M. Messahel a souligné "l'importance qu'il y a à accorder aux solutions politiques de ces crises, en favorisant les voies du dialogue et de la réconciliation loin de toute ingérence étrangère", explique le communiqué. M. Abou El Gheit a, pour sa part, exprimé "ses remerciements à l'Algérie pour son rôle très actif au sein de la Ligue arabe. (APS)