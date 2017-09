Opéra d'Alger et Centre international des conférences : Emission de deux timbres-poste

Algérie Poste (AP) a procédé à l'émission de deux timbres-poste, l'un réservé à l'Opéra d'Alger et l'autre au Centre international des conférences (CIC), indique un communiqué de cet établissement public.

L'émission de ces deux timbres "vise essentiellement à faire connaitre ces deux édifices culturels réalisés et inaugurés récemment", souligne la même source, rappelant que l'Opéra d'Alger, "fruit de l’amitié algéro-chinoise et baptisé au nom de feu Boualem Bessaih, s'étend sur une superficie totale de 35 000 m²".

Pour le Centre international des conférences Abdellatif Rahal, le communiqué note qu' "il a été réalisé spécialement pour abriter, entre autres, des conférences, réunions et expositions et s’étend sur une superficie de plus de 270.000 m², ajoutant que le CIC "a été conçu aux dernières normes de technologies et constitue une œuvre architecturale exceptionnelle". (APS)