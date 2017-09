Réconciliation nationale et concorde civile : Rencontre le 21 septembre à Ghardaia

Une rencontre nationale autour de la thématique de la Réconciliation nationale et la concorde civile sera organisée le 21 du mois courant à Ghardaia, à l'initiative de la Coordination nationale des associations de soutien au programme du président de la République, a appris l’APS auprès du cabinet de la wilaya. Cette rencontre, qui coïncidera avec la célébration de la Journée internationale de la paix ayant pour thème : "Ensemble pour la paix : Respect, dignité et sécurité pour tous", vise, selon les organisateurs, à consolider et favoriser l’entente, la cohabitation sociale et le respect entre les citoyens algérien en général, et ceux de la région de Ghardaia en particulier. L'organisation de cette manifestation s'insère également dans le cadre de la double commémoration du référendum organisé en septembre 1999 sur la loi portant "Concorde civile" et de celui organisé en septembre 2005 portant "la charte pour la paix et la réconciliation nationale", a-t-on ajouté.

Plusieurs personnalités animeront cette conférence d’une journée au siège de la wilaya, en présence de la société civile et le tissu associatif de la wilaya Ghardaïa, dans toute sa diversité culturelle, afin de consolider la cohésion sociale, la paix, la sécurité et la stabilité de la région. (APS)