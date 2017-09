Ingénierie de la pêche : Formation des compétences

La nécessité de travailler en réseau a été vivement recommandée lors des travaux d’un atelier régional de formation sur les compétences en ingénierie de l’activité pêche, ouverts dimanche au siège de l’Institut de technologie de la pêche et l’aquaculture (ITPA) d’Oran. Les experts qui ont évoqué les exigences en matière de formation professionnelle à l’effet d’adapter ce programme (DIVECO 2), financé par l’Union Européenne (UE), ont insisté sur la nécessité de travailler en réseaux pour renforcer la capacité des ressources humaines en ingénierie et de favoriser les échanges et le partage d’expérience, a indiqué à l’APS le directeur de l’ITPA d’Oran, Kouicem Lahouari, estimant que le travail en commun peut aider à porter haut la réflexion sur la réforme éventuelle d’un programme de formation. Ce deuxième atelier de formation sur les compétences en ingénierie de formation de l’activité pêche, qui se tient du 10 au 14 septembre, se veut une opportunité de plus pour les participants de se familiariser avec les outils d’analyse des programmes et méthodes pédagogiques innovantes, a-t-il ajouté, expliquant que cette formation est liée à des métiers et orientée dans sa conception pédagogique vers l’acquisition des compétences.

Pas moins de huit établissements de formation sous tutelle du ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, totalisant une vingtaine de cadres issus de l’institut national supérieur de la pêche et d’aquaculture (INSPA), de l’ITPA d’Oran et de Collo et autres écoles de formation en pêche et aquaculture de Cherchell, Beni-Saf, Ghazaouet, Annaba, Kala et Chlef prennent part à cet atelier régional de formation sur les compétences en ingénierie de formation de l’activité de pêche, a-t-on indiqué de même source. Entre autres objectifs de ce programme européen (DIVECO 2), la création d’un référentiel de formation, la valorisation des apprentissages et l’accompagnement des formateurs avec la mise en place d’un pôle de compétence en ingénierie de formation.

Cette session de formation des formateurs est inscrite au titre du marché des services de formation dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, a-t-on souligné. (APS)