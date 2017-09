Dechmia, Hakimia et Maâmoura (Bouira) : Raccordement aux grands transferts de Koudiet Acerdoune

Les communes de Hakimia, Dechmia et Maâmoura, situées à l’ouest et au sud-ouest de la wilaya, seront raccordées dans les prochains jours au réseau des grands transferts du barrage de Koudiet Acerdoune, a annoncé à l’APS le directeur de l’Algérienne des eaux (ADE), M. Remdane Haouchen.

Les essais sont en cours pour que le raccordement de ces communes au système des grands transferts des eaux du barrage de Koudiet Acerdoune. Les trois communes suscitées comptent plus de 20 000 habitants. Les essais sont en cours, et l’ADE va installer des compteurs pour ces communes afin que nous puissions gérer l’alimentation de ce liquide vital, a souligné, M. Haouchen. Ce projet a porté sur la réalisation de cinq stations de pompage destinées à l’alimentation de ces régions enclavées, a détaillé le même responsable.

Les travaux de réalisation devront être mis en service d’ici à la fin de l’année en cours, a-t-il fait savoir. Par ailleurs, cinq communes du sud de la wilaya de Bouira, à savoir Bordj Okhriss, Taguedit, Mesdour, Ouled Rached et Ahl Laksar, seront privées d’eau potable à partir de lundi, et ce, pour une durée de six heures à cause des travaux de réparation, qui seront engagés par la Sonelgaz au niveau de la ligne électrique d’Ahl Laksar. Ces travaux provoqueront l’arrêt de la station de pompage pour une durée de six heures, ce qui causera une coupure d’eau pour ces communes, selon les détails fournis par le directeur de l’ADE de Bouira. A cet effet, «des mesures sont prises pour palier à ce manque, donc nous allons alimenter suffisamment, ces communes avant et après ces travaux», a-t-il assuré. (APS)