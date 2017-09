Agriculture au Sud et dans les hauts plateaux : priorité du plan gouvernemental

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, a affirmé, dimanche dans la wilaya d’Adrar, que le développement de l’agriculture dans les régions sahariennes et les Hauts Plateaux figurait parmi les priorités du plan d’action du gouvernement.

La promotion de l’agriculture dans les régions sahariennes et des Hauts Plateaux figure parmi les priorités du plan d’action du gouvernement visant la mise en valeur de davantage de terres agricoles, notamment à Adrar qui constitue une région pilote à encourager en matière d’investissement agricole, a indiqué le ministre lors de l’inspection d’une exploitation spécialisée dans la phoeniciculture dans la commune de Tinerkouk (Nord de Timimoun).

M. Bouazgui a précisé que ce plan d’action s’articule sur l’accompagnement et le soutien de différents partenaires agricoles, opérateurs aussi bien nationaux qu’étrangers, en vue de soutenir l’agriculture de manière moderne et intensive, notamment dans les régions du Sud et des hauts plateaux. L’approche vise la promotion de la production végétale et animale, poursuit-il, ajoutant que ce plan est porteur de perspectives prometteuses dans la région, notamment en matière de développement de l’élevage camelin. Le plan du gouvernement prévoit, entre-autres axes, la redynamisation des fonds de développement des régions du Sud et des Hauts Plateaux, à même d’encourager les agriculteurs et de booster la production agricole, dont les résultats sont palpables ces dernières années dans ces régions grâce à l’apport de ces deux dispositifs, a noté le ministre.

Le ministre de l’Agriculture a signalé que sa visite dans la wilaya traduit le soutien du gouvernement aux agriculteurs des régions du Sud, eu égard aux larges potentialités agricoles dont elles disposent.



Nécessaire exploitation des terres agricoles attribuées



Lors de l’inspection d’un périmètre agricole (50 à 100 hectares) attribué au titre de la mise en valeur par concession dans la commune d’Ougrout, nord du chef lieu de la wilaya d’Adrar, M. Bouazgui a mis l’accent sur la nécessaire exploitation des terres attribuées dans le cadre de l’accession à la propriété foncière agricole ou de celui de la concession agricole. «Il est inconcevable de laisser des terres inexploitées tout au long d’une décennie», a déploré le ministre en soulignant que cet état de fait nécessite «la prise de mesures rigoureuses pour mettre un terme à cette situation entravant le développement agricole». Créé en 2014, ce périmètre couvre une superficie de 13.520 hectares exploités par 95 bénéficiaires. Sur site, M. Bouazgui a pris connaissance des doléances des agriculteurs liées notamment à l’électrification, avant d’exhorter ces derniers à constituer des groupements et coopératives agricoles susceptibles de servir de trait d’union avec les instances concernées.

La visite a permis également au ministre de s’enquérir, dans la commune d’Ouled Saïd, du système d’irrigation traditionnel par les foggaras ainsi que des opérations de réhabilitation et de restauration de ces puits traditionnels d’irrigation pour lesquelles a été consacré un financement de 2,5 milliards DA ciblant plus de 270 foggaras, sur un total de 1.400 foggaras que compte la wilaya d’Adrar, dont 855 sont actives. Le ministre de l’Agriculture poursuivra sa visite de travail de deux jours dans la wilaya d’Adrar par l’inspection de périmètres, d’exploitations et de coopératives agricoles implantées dans d’autres régions de la wilaya. (APS)