Aquaculture dans le Sud : Un segment prometteur

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, a appelé, samedi à Adrar, à l’encouragement de l’aquaculture dans les régions du Sud, en tant que segment prometteur.

S’exprimant lors de sa visite d’une exploitation agricole dans la commune de Mraguène (Nord d’Adrar), le ministre a plaidé pour l’encouragement de l’activité aquacole dans les régions du Sud, en tant que «segment d’activité prometteur, à même de renforcer le marché des viandes localement», selon lui. L’existence de quelque 1.500 bassins aquacoles à travers différentes exploitations agricoles de la wilaya d’Adrar constitue un premier jalon dans le développement de cette activité, et, est susceptible d’assurer une production de poissons d’eau douce à forte valeur nutritive et économique, comme cela se fait dans plusieurs pays ayant développé ce créneau, a estimé M. Bouazgui. Le ministre a, en outre, mis l’accent sur l’intérêt d’accroître le nombre de bassins aquacoles dans la wilaya ainsi que de se rapprocher davantage des agriculteurs et des investisseurs pour les sensibiliser sur les perspectives prometteuses de la filière. «L’aquaculture dans les régions du Sud, un rêve par le passé, est devenue aujourd’hui une réalité palpable, grâce à la volonté des investisseurs dans le domaine», a-t-il affirmé à ce propos. Sur le même site, M. Bouazgui a écouté les doléances de certains investisseurs, qui se sont articulées autour de la nécessité d’une disponibilité en quantités suffisantes des aliments de poissons ainsi que du règlement de certaines procédure administratives liées notamment aux titres de propriété pour pouvoir accéder aux crédits bancaires. La wilaya d’Adrar recense 82 personnes exerçant, à travers 140 bassins, l’activité aquacole ayant donné lieu à une production de 39 tonnes de poissons d’eau douce, d’après les données de la direction régionale de la pêche et des ressources halieutiques de Bechar. Plus de 60 éleveurs de poissons d’eau douce ont suivi des sessions de formation dans le domaine, dont quatre ayant bénéficié d’un cycle de formation en République populaire de Chine, selon la même source. Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche poursuit sa visite de travail par l’inspection de périmètres et d’exploitations agricoles dans diverses régions de la wilaya d’Adrar