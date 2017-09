Dimanche à L’APN : Présentation du plan d’action du gouvernement

Le bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN) a arrêté, hier, l’agenda de ses travaux pour la prochaine période, où il a été décidé la reprise des séances plénières à partir de dimanche avec la présentation par le Premier ministre du plan d’action du gouvernement, indique un communiqué de l’APN.

La même source précise que lors de la réunion du bureau sous la présidence de M. Said Bouhadja, président de l’APN, il a été procédé à la mise en place des procédures de la séance-débat consacrée au plan d’action du gouvernement, ainsi qu’à l’adoption du mémorandum y afférent.

De même, l’agenda des travaux du Conseil pour la prochaine période a également été arrêté. Ainsi, il a été décidé «la reprise des séances plénières à partir de dimanche 17 septembre, avec la présentation du plan d’action du gouvernement et la poursuite des débats jusqu’au 19 septembre (mardi), date à laquelle les présidents des groupes parlementaires devront intervenir». D’après le calendrier «la journée du 21 septembre (jeudi) sera consacrée à l’intervention du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, qui répondra aux questions des députés. Cette date sera également consacrée au vote du plan d’action du gouvernement». Lors de la réunion, le bureau a transmis à la Commission des finances et du budget un projet de loi complétant l’ordonnance n°03-11 relative à la monnaie et au crédit. Le même bureau a transmis, pour avis, à la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés, les déclarations des députés concernant les cas d`incompatibilité avec le mandat parlementaire. Le Bureau a sanctionné les travaux de sa réunion par l’examen de la répartition des députés sur les Commissions permanentes, ainsi que des demandes d’organisation de journées parlementaires et d’études. (APS)