Développement humain : L’exécutif renforcera les Progrès enregistrés

Le gouvernement s’attellera à renforcer «les progrès impressionnants» en matière de développement humain, fruits des programmes d’investissements et d’équipement publics, mis en œuvre sous la direction du Président de la République Abdelaziz Bouteflika. Parmi les objectifs assignés, il s’agit surtout de poursuivre le développement quantitatif et qualitatif du système d’Education nationale, de Formation, et d’Enseignement supérieur et de Recherche scientifique, conformément au plan d’action du gouvernement, adopté mercredi dernier par le Conseil des ministres et qui sera soumis à l’Assemblée populaire nationale (APN) pour débat et enrichissement avant son adoption. Ainsi le développement du secteur de l’Education nationale s ’appuiera sur les acquis découlant de près de deux décennies d’efforts, entre 2000 et 2017, illustré notamment par l’augmentation du parc des établissements scolaires de près de 6.000 unités, et qui totalisera près de 27.000 établissements à la rentrée scolaire de cette année, ainsi que par la hausse du taux de scolarisation des enfants de 6 à 15 ans, atteignant près de 97% chez les garçons et passant de 88 à 96% chez les filles.

Concernant l’amélioration des conditions de travail, le gouvernement s’engage à veiller à l’accroissement du parc pédagogique de l’Education nationale, ainsi que des services qui l’accompagnent et à ce titre, la construction de nouveaux établissements scolaires, primaires, moyens et secondaires se poursuivra à la lumière des besoins nouveaux et des rattrapages, là où la densité d’occupation est excessive pour mettre un terme au système de la double vacation. Par ailleurs, une plus grande coordination sera assurée entre le secteur de l’Habitat et celui de l’Education nationale pour la réalisation des infrastructures scolaires devant accompagner la livraison de nouveaux ensembles de logements. La carte scolaire fera également l’objet d’un étude prospective pour identifier les besoins nouveaux accompagnant la remontée du taux de croissance démographique.

De même, un effort particulier sera consacré à l’entretien et la réhabilitation des établissements scolaires ayant subi des dégradations, alors que le réseau des cantines sera développé, notamment à travers les zones rurales et dont la gestion sera adaptée aux réalités administratives et financières des communes, alors que le transport scolaire sera renforcé. En appui, le secteur de la Santé apportera son concours actif à celui de l’Education nationale pour mettre à niveau les prestations de la Santé scolaire.

S’agissant de l’amélioration des performances pédagogiques, les priorités hiérarchisées par la démarche gouvernementale, porteront sur l’amélioration de la qualité de l’apprentissage avec un recentrage stratégique sur le cycle primaire, la concentration sur les langages fondamentaux, à savoir la langue arabe, les mathématiques et les langues étrangères, la refonte du système d’évaluation pédagogique continue et du système des examens officiels nationaux, notamment, l’examen de la fin du cycle primaire et le baccalauréat. Les priorités hiérarchisées par le plan du gouvernement, s’appuieront également sur la poursuite de la généralisation progressive de l’enseignement préscolaire et de l’enseignement de tamazight, ainsi que sur l’éducation inclusive pour les enfants aux besoins spécifiques, le développement des enseignements sportifs et culturels et le développement chez les élèves, du sens de la citoyenneté avec le concours de l’éducation islamique et l’éducation civique.



Promotion de la jeunesse et du sport : objectif majeur



La promotion de la jeunesse est un objectif majeur du gouvernement qui veillera à promouvoir une démarche fondée sur la mobilisation des énergies de cette catégorie de la population, à travers le lancement de plusieurs actions consistant, entre autres, en l’amélioration de l’offre en infrastructures dédiées à cette frange de la société. Selon le plan d’action du gouvernement qui fera l’objet prochainement de débat à l’Assemblée populaire nationale (APN), la promotion de la jeunesse est un objectif majeur du gouvernement qui veillera à promouvoir une démarche fondée sur la mobilisation des énergies de cette catégorie de la population et sa contribution au processus de développement national dans tous les domaines et sur la réponse aux aspirations légitimes de la jeunesse à la lumière des évolutions de la société en général. Le gouvernement œuvrera à réunir l’ensemble des conditions requises pour la libération des énergies des jeunes et leur émancipation à travers les politiques liées à l’éducation, à la formation et à l’emploi à son implication dans le mouvement associatif et citoyenne, à la culture et la pratique sportive. Pour ce faire des actions sont entreprises par le gouvernement pour «l’amélioration de l’offre en infrastructure dédiées à la jeunesse ainsi que l’amélioration de leurs prestations, qu’il s’agisse des maisons de jeunes, ou des regroupements de jeunes pour des activités culturelles ou de mouvement associatif des jeunes, précise le document. Le gouvernement a souligné que «la prochaine mise en place du Conseil supérieur de la jeunesse permettra aux représentants de cette catégorie de la population qui y siègeront aux côtés de participants des différentes administrations publiques concernées, de promouvoir dans cet enceinte des approches nouvelles pour associer la jeunesse à la construction du pays et pour répondre aux attentes et besoins de cette génération». (APS)