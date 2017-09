Université Chadli-Bendjedid d’El-Tarf : sept spécialités en master et doctorat

Pas moins de sept spécialités réparties entre quatre en master et trois en doctorat ont été introduites, pour l’année universitaire 2017-2018, à l’université Chadli-Bendjedid d’El Tarf, a-t-on appris auprès du recteur, Abdelaziz Laiche. Etudes littéraires, sciences agronomiques et hydrobiologie marines et continentales sont les filières proposées cette année, pour les étudiants désirant poursuivre leur formation doctorale, a ajouté le même responsable, détaillant que les spécialités concernées sont la gestion durable des productions animales, littérature populaire et études linguistiques et la bio-indication des milieux aquatiques.