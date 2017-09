Université d’Alger : 310.000 étudiants attendus

Quelque 10.000 étudiants sont attendus à l'université Alger 3, de Dely IBrahim à l'occasion de la rentrée universitaire prévue le 17 septembre prochain, selon le recteur de cette université, Rabah Cheriet. M. Cheriet a indiqué dans une déclaration à l'APS que "10.000 étudiants sont attendus pour cette rentrée universitaire et ils sont répartis sur quatre facultés, à savoir sciences commerciales, sciences économiques et gestion, sciences de l'information, de la communication et sciences politiques, sciences physiques et sport. Pour cette année, la tutelle a subdivisé en cinq groupes les nouveaux bacheliers afin de leur faciliter l'opération des inscriptions en mettant en place "tous les moyens humains et matériels pour réussir cette opération" a assuré le même responsable, ajoutant que les inscriptions finales pour les nouveaux bacheliers qui ont débuté hier, au niveau de l'université d'Alger 3 de Dely Ibrahim, se déroulent dans de "bonnes conditions d'organisation". Concernant les inscriptions au Master, M. Cheriet a relevé, en outre, que l'université de Dely-Brahim a reçu, à elle seule, 17.000 demandes d'inscription, précisant que les résultats des candidats retenus à ce cycle d'enseignement supérieur seront connus "dans les prochains jours". Il a fait savoir, d'autre part, que le 14 octobre prochain a été fixé comme "date officielle" pour le concours de doctorat, soulignant que "toutes les mesures nécessaires" ont été prises pour un "meilleur déroulement" de ce concours. De son côté, le recteur de la faculté des sciences économiques et de gestion, Abdellah Ali, a indiqué que les procédures d'inscriptions au niveau de son établissement ont été "allégées" pour les nouveaux bacheliers. (APS)