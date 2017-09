Rentrée universitaire : Plus de 1,6 million d’étudiants

Ils ne sont pas moins de 1,6 million d'étudiants à rejoindre les différents campus universitaires au titre de la nouvelle rentrée universitaire prévue le 17 de ce mois de septembre. «Le nombre des inscrits pour cette rentrée universitaire a atteint les 1.655.000 étudiants. Ces derniers seront encadrés par quelque 60.000 enseignants de différents niveaux». La date de la rentrée a été décalée à cette date afin, faut-il le préciser, de permettre aux nouveaux bacheliers d'effectuer les transferts définitifs dont la date a été fixée entre le 5 et le 7 septembre.

Les transferts définitifs devront être suivis des inscriptions définitives entre le 10 et 14 du mois courant. Les nouveaux bacheliers, dont le nombre a connu une hausse sensible cette année, ont obtenu, faut-il le rappeler, dans leur grande majorité, les filières de leur choix. La nouvelle méthode d'orientation introduite par le ministère de tutelle consistant en la formulation de deux fiches de vœux aura pratiquement satisfait tout le monde. La satisfaction des nouveaux bacheliers quant à leur orientation laisse présager le bon déroulement de cette rentrée. Le nombre des étudiants qui a augmenté cette année comparativement à l'année dernière (1.655.000 étudiants cette année, contre 1.540.000 l'année dernière) ne dérange nullement les responsables du secteur, d’autant plus que le ministère de l'Enseignement supérieur a de quoi, satisfaire tous ces étudiants. Nous disposons suffisamment de places pédagogiques, de lits pour l'hébergement, de moyens pour garantir la prime universitaire et les moyens de transport», a-t-il souligné, ajoutant que le ministère va recevoir cette année 80.000 nouveaux postes pédagogiques et 49.000 lits. Avec la réception de ces nouvelles places pédagogiques, l’on comptera lors de la rentrée universitaire 2017-2018 «plus de 1,4 million de places pédagogiques et 700.000 lits», a indiqué M. Hadjar qui intervenait lors de la Conférence nationale des universités consacrée à la préparation de la prochaine rentrée universitaire. La mise à disposition de ces moyens facilitera l’accueil des étudiants de plus en plus nombreux à chaque rentrée universitaire, a souligné le ministre, en référence à l’augmentation du nombre de lauréats du baccalauréat d’année en année. Il faut dire à ce propos que le problème des places pédagogiques, des cités universitaires et du transport, ont été résolus depuis plusieurs années maintenant. La généralisation des universités à travers les wilayas du pays est venue pratiquement à bout de tous ces problèmes.

S’agissant de la formation, il faut souligner que le ministère a procédé à l’ouverture de nouvelles spécialités, tel que le «Génie industriel et maintenance» (Université Mentouri de Constantine), «Gestion des entreprises et administration» (Université d’Oran Ahmed-Ben Bella), «Techniques de commercialisation dans l’agroalimentaire» (Université Saad-Dahlab), ainsi que de deux filières de langue russe dans les Université d’Oran et d’Alger 2. Pour ce qui est de l’encadrement pédagogique, le ministre a fait état de quelque 60.000 enseignants. Concernant les mesures relatives à l’accueil des bacheliers de la session juin 2017, M. Hadjar a mis en avant les efforts de son département pour déterminer une moyenne nationale fixe pour toutes les spécialités. Au volet œuvres universitaires, le ministre a fait savoir que les demandes d’hébergement seront «traitées numériquement pour la première fois pour éviter les déplacements des étudiants». Le premier responsable du secteur de l’enseignement supérieur a souligné la nécessité d’assurer un climat de sérénité et de stabilité à travers le renforcement du dialogue entre les composantes du secteur et la prise en charge des revendications socioprofessionnelles légitimes».

Il a appelé dans ce sens la corporation universitaire à «travailler dans climat de confiance et de respect mutuels pour permettre à l’université de se consacrer à ses missions pédagogiques et scientifiques et d’améliorer son rendement».

Salima Ettouahria