Bibliothèques publiques à Batna : Ouverture avant la fin de l’année

Trois bibliothèques publiques de lecture seront ouvertes «avant la fin de l’année en cours» dans la wilaya de Batna, a affirmé samedi, à l’APS, le directeur de la culture, Amor Kabour. Actuellement en cours de réalisation, deux de ces bibliothèques qui relèvent du secteur de la culture, sont implantées dans les communes de Hidoussa et Sefiane, a précisé le même responsable, ajoutant que la troisième infrastructure est érigée dans la ville de Merouana, et ce, dans le cadre de la mutuelle des collectivités locales. Concernant le complexe culturel dont les travaux de construction sont actuellement en cours dans la commune de Fesdis, il sera réceptionné, a-t-il ajouté, «au cours du premier trimestre de l’année 2018, au plus tard».

La wilaya de Batna compte actuellement 61 bibliothèques publiques de lecture, mises à la disposition des amateurs de livres, dont 18 bibliothèques relèvent du secteur de la culture et le reste des collectivités locales, à savoir les communes, a souligné cette même source.

Dotée de différentes installations, la dernière bibliothèque réceptionnée dans la wilaya de Batna, réalisée dans la commune de Ras El Ayoune pour un montant de 32 millions de DA, a été ouverte le 16 avril dernier et représente «l’une des meilleures bibliothèques de la wilaya» de par son architecture, a soutenu le directeur de la culture. Ce même responsable a, par ailleurs, attesté que ces bibliothèques sont «renflouées sans cesse en ouvrages et en livres», au même titre que celles relevant des communes, atteignant un nombre oscillant entre

10.000 et 12.000 livres pour chaque annexe. En plus de la lecture publique, des activités culturelles variées sont programmées tout au long de l’année dans ces bibliothèques, notamment celles dépendant au secteur de la culture, a-t-il indiqué, assurant que l’été dernier des activités variées ont été organisées dans la wilaya de Batna, dont trois caravanes artistiques pour les jeunes et les séniors ayant sillonné 29 communes, en majorité situées dans les régions enclavées. (APS)