Ouargla : 10.144 inscrits en classes préparatoires

Pas moins de 10.144 nouveaux élèves inscrits en classes préparatoires ont rejoint hier les bancs de l'école dans la wilaya d’Ouargla, au titre de la nouvelle année scolaire (2017-2018), a-t-on appris de la direction locale de l’éducation. Ces nouveaux élèves sont répartis sur 409 classes préparatoires ouvertes dans 288 écoles primaires à travers la wilaya, a indiqué le chef de service de la scolarité et des examens, Messaoud Hannouna. Le secteur s’emploie à généraliser les classes préparatoires sur l’ensemble des communes de la wilaya afin d’assurer les mêmes opportunités de scolarisation à tous les élèves, a-t-il souligné.

Pour cela, l’ouverture de ces classes préparatoires est prévue également au niveau des structures d’autres secteurs, telles les écoles coraniques et les crèches agréées pour réduire le déficit enregistré dans les établissements éducatifs du cycle primaire en matière de classes et permettre au plus grand nombre d'élèves de bénéficier de ce parcours éducatif destiné aux enfants âgés de 5 ans, a-t-il fait savoir. Pour améliorer les conditions de scolarisation des élèves, 259 écoles primaires implantées à travers différentes communes de la wilaya ont bénéficié d’une "vaste" opération de réhabilitation, selon le même responsable. L’opération en question, qui a nécessité une enveloppe globale de plus d’un milliard de DA, dégagée sur le budget de wilaya, a touché notamment les entrées, les façades, les sanitaires et les cours, en plus de la réfection de la peinture de ces écoles. Le secteur de l’éducation a été renforcé cette année dans la wilaya d’Ouargla par la réception de sept nouveaux groupements scolaires, ainsi qu’un collège d’enseignement moyen (CEM) et un lycée, pour atténuer la surcharge des classes, a-t-on fait savoir à la Direction de l’éducation. D’autres opérations ont été retenues, à la faveur d’un financement de 125 millions de DA pour le renouvellement du mobilier scolaire et l’équipement de nouvelles structures, selon la même source. Concernant les actions de solidarité, la wilaya d’Ouargla a bénéficié de 81.000 trousseaux scolaires adaptés aux besoins des élèves (cycles primaire et moyen) issus des familles nécessiteuses, notamment dans les zones reculées, a-t-on signalé.



Tébessa : réception de nouvelles structures scolaires



De nouveaux établissements ont été réceptionnés dans la wilaya de Tébessa pour la rentrée scolaire 2017-2018, de sorte à offrir de meilleures conditions de scolarité et atténuer le taux d’occupation des classes, apprend-on hier de la Direction de l’éducation. Deux nouveaux lycées seront ainsi ouverts à la cité "1er-Novembre 1954" au chef-lieu de wilaya et à la cité El Djini dans la commune de Bir El Ater, en plus de deux collèges d’enseignement moyen (CEM) au village Ain Sidi Salah (El Ouenza) et à mechta El Merdja (Chréa), a indiqué le chargé de communication à cette direction, Djemouï Saker, qui a noté que ces structures s’ajoutent aux huit lycées et six CEM réceptionnés l’année passée. Il est également prévu l’ouverture de trois demi-pensions dans les CEM "Aïssaoui- Amar" et "Soualhia-Mohamed-Saïd" au chef-lieu de wilaya et El Merdja (Chréa) pour en porter le nombre dans le cycle moyen à 74, selon la même source qui a annoncé l’ouverture d’une demi-pension au lycée El Meridj, augmentant le nombre des demi-pensions du palier secondaire à 40. La wilaya de Tébessa compte au total 419 écoles primaires, 109 CEM et 49 lycées accueillant 166.000 élèves dont 15.705 en première année primaire et 12.452 en préscolaire. Ces effectifs sont encadrés par 8.895 enseignants et 4.416 agents administratifs. Il est également prévu l’ouverture de 30 cantines scolaires dans 12 communes qui viendront s’ajouter aux 419 cantines existant actuellement dont une cantine centrale au chef-lieu de wilaya couvrant les besoins de 32 établissements. Le ramassage scolaire est en outre assuré par 115 autocars au profit de plus de 8.000 écoliers habitant des localités reculées, a indiqué encore M. Saker, qui a souligné que le nombre des unités de dépistage et suivi (UDS) assurant la couverture sanitaire des effectifs scolarisés passera prochainement à 45 après l’ouverture d’une nouvelle UDS au CEM "Allaoua-Seddik" dans la commune d’Oum Ali.