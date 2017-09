Face au redoublement des élèves : Mme Benghebrit préconise un « plan Marshall »

«Un véritable plan Marshall a été déployé cette année par le ministère de l’Éducation nationale pour faire face au phénomène du redoublement», a déclaré, hier, la ministre de l’Éducation nationale.

Mme Nouria Benghabrit qui s’exprimait sur les ondes de la chaîne III de la radio nationale, a qualifié ce taux d’«anormalement élevé», en particulier, dit-elle, «au niveau du collège». Cette situation est due, selon la ministre, à «l’échec de la formation». Aussi, Mme Benghabrit soutient haut et fort qu’« il ne peut y avoir une école de qualité qu’avec des enseignants formés et de qualité». Poursuivant ses propos, elle souligne que «la formation spécialisée et la formation continue constitueront l’épine dorsale du secteur. Il s’agira, en fait, explique la première responsable du secteur de l’Education de

«faire face aux difficultés rencontrées par l’élève à un moment donné». Aussi, «dans cette perspective, les enseignants seront assistés par des guides méthodologiques élaborés à leur intention et leur permettant de prendre en charge, de manière spécifique, les difficultés de l’élève», a-t-elle ajouté. Pour ce qui concerne la question relative à l’absentéisme constaté à la reprise des cours parmi le personnel encadrant, la ministre a affirmé que le taux y afférent est de 0,7% du nombre total des employés du secteur, soit sur plus de 500.000 enseignants, 4.216 n’ont pas rejoint leurs postes et ce, « pour des raisons multiples ». A noter, également, que 104.000 nouveaux enseignants ont marqué leur présence.

Les infrastructures destinées à la scolarisation, a également figuré parmi les thèmes traités à l’occasion du passage, hier, de Mme Benghabrit sur les ondes de la radio nationale. La ministre, qui relève que pas moins de 102 établissements se sont ajoutés, en ce mois de septembre, à ceux qui existent, signale aussi que d’autres écoles sont actuellement en phase de construction. L’accent sera mis ensuite sur toute l’importance des établissements scolaires. « La question qui est au cœur de notre démarche c’est toute la problématique de l’entretien des établissements. Il ne suffit pas de construire. Il faudrait aujourd’hui que la ressource humaine puisse faire un travail en matière d’entretien, et ce qui est à encourager, c’est l’ouverture des internats, particulièrement au niveau du secondaire, parce que l’utilisation rationnelle des moyens humains suppose également de prendre cette option» même si, poursuit-elle, il existe quelques «réticences», au niveau de la société, à y envoyer ses enfants.

S’exprimant par ailleurs sur le nombre des employés au niveau du secteur, la ministre et tout en faisant état de la présence dans le pays de 27.000 établissements d’éducation, considère que le nombre de fonctionnaires nécessaires à leur fonctionnement reste encore « insuffisant », notamment pour ce qui a trait à l’encadrement administratif, a-t-elle précisé.

Et de signaler : « Ce que nous sommes en train de faire, aujourd’hui, il faut le reconnaître, c’est toute une opération de rationalisation. Il est question, en d’autres termes, de faire des économies dans certains champs.» Aussi, « le travail mené dans le cadre de la numérisation du secteur va beaucoup nous aider dans ce travail de rationalisation », indique Mme Benghabrit.

Evoquant le problème de «surcharge de classes», la ministre de l’Education estime que celle-ci ne concerne qu’un nombre «infime» d’établissements, signalant ici que «seuls 5,7% d’établissements y sont confrontés, particulièrement dans des communes ayant connu une forte vitalité en matière d’habitat». Parmi les régions du pays concernées par la surcharge des classes, elle citera Oran, Alger-est, Boumerdès et Sétif. Cela est dû, en particulier, explique-t-elle, à la mobilité des citoyens, l’élévation du taux de natalité ou au redoublement « dans certaines divisions pédagogiques ».

Par ailleurs et en réponse à une question relative à la polémique née de la suppression de "Bismillah" de certains manuels scolaires, la ministre qualifie cela de «faux procès», soulignant cependant, que la basmala «reste obligatoire dans le livre de la matière éducation islamique». Pour ce qui est des autres manuels, la ministre déclare «Je préfère laisser les spécialistes» en débattre. Il faut savoir d’autre part que c’est pas moins de 65 millions d’ouvrages qui ont été imprimés, dont 30 nouveaux titres. Evoquant ensuite la distribution de ces livres, la ministre a salué la décision de l’Office national des publications scolaires (ONPS) de diversifier les créneaux de distribution (établissements scolaires, librairies et salons spécialisés au niveau national). Poursuivant ses propos, Mme Benghabrit a rappellé que le manuel scolaire est gratuit pour près de 3 millions d’élèves. Il en est de même d’ailleurs pour les services de restauration au niveau des cantines scolaires. Il convient de rappeler également dans ce contexte que 2,8 millions d’élèves issus de familles nécessiteuses bénéficient de la prime de scolarité de 3.000 DA décidée par le Président de la République.

Autre information à mettre en relief, le planning scolaire 2017-2018 relatif aux examens et aux vacances est d’orès et déjà «déterminé». Il devrait être publié dans deux jours.

Soraya Guemmouri