Association Iqraâ à Tizi Ouzou : Présentation du programme d’enseignement de l’amazigh

Le programme d’enseignement de l’amazigh au niveau des sections d’alphabétisation de l’association Iqraâ a été présenté hier au niveau de la maison de la Culture Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale d’alphabétisation.

Le bureau de wilaya de l’association a organisé une journée pédagogique, en collaboration avec le Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA) et la direction locale de l’éducation, pour développer le plan de travail élaboré par les 10 enseignantes d’amazigh engagées par le HCA au niveau de l’association Iqraâ pour l’année scolaire 2017-2018. Il a été expliqué qu’un programme en deux niveaux sera enseigné cette année aux personnes âgées inscrites dans 10 sections de l’association, à travers les quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou.

Les enseignantes engagées par le HCA ont rappelé que l’enseignement de l’amazigh, dans le cadre du programme d’alphabétisation, a été lancé en 2015 au niveau de la wilaya, d’où l’instauration du système des niveaux 1 et 2 pour l’année scolaire 2017-2018. Après les révisions qui seront faites au profit des personnes scolarisées, une sélection sera établie pour déterminer les niveaux et avancer dans le programme, en passant au niveau supérieur de la langue, a-t-on expliqué. Toujours en collaboration avec le HCA, un projet d’étude sur les richesses patrimoniales de la Kabylie sera réalisé d’ici à la fin de l’année en cours par l’association Iqraâ, a déclaré le président du bureau de wilaya de l'association, Hocine Khellid.

Cinq thèmes sont retenus pour ce projet de recherche qui sera déposé après finalisation au niveau du HCA, à savoir l’habit traditionnel de Kabylie, l’architecture, l’artisanat, l’agriculture et la poésie. Seront associés à ce travail que mèneront les enseignantes de l’amazigh engagées auprès de l’association, les femmes scolarisées dans les 21 sections ouvertes à travers les daïras de la wilaya, ainsi que des inspecteurs de la langue amazighe de la direction de l’éducation, a-t-il expliqué.

M. Khellid a rappelé également que le bureau de wilaya d’Iqraâ a ouvert, en collaboration avec la direction de la formation et de l’enseignement professionnels, un centre d’alphabétisation au niveau de la localité de Draâ Ben Khedda spécialisé dans la formation des citoyens qui ne savent ni lire ni écrire dans les domaines de l’informatique, la couture et la cuisine. La formation est couronnée par un certificat de qualification et d’alphabétisation, a-t-il affirmé, soulignant que durant l’exercice écoulé, 80 stagiaires ont été pris en charge pour une initiation en informatique, 28 autres en couture et 14 en cuisine.

La célébration de la Journée mondiale d’alphabétisation, célébrée le 8 septembre de chaque année, était, par ailleurs, une occasion pour le bureau de wilaya de l’association Iqraâ de récompenser et d'honorer les détentrices des meilleures moyennes durant l’année scolaire 2016-2017 et les stagiaires diplômés du centre de formation de Draâ Ben Khedda et son annexe de Bouzeguène, a-t-on appris de même source. (APS)