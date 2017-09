Phoeniciculture à Ghardaïa : 590.000 qx de dattes attendus

Une récolte de près de 590.000 quintaux de dattes, toutes variétés confondues, est attendue dans la wilaya de Ghardaïa, au titre de la campagne de cueillette de la saison agricole 2017, a-t-on appris hier auprès de la direction des services agricoles. Cette production prévisionnelle concerne une récolte de plus de 230.000 q de dattes de variété supérieure Deglet-Nour, avec un rendement moyen de 50 q/ha, de 95.000 q de variété Ghers et de 265.000 q de dattes communes, avec un rendement moyen de 54 q/ha, a indiqué le DSA, Mustapha Djekboub. Cette récolte, en hausse comparativement à l’année précédente, dépend fortement des conditions climatiques qui marqueront les mois de septembre et octobre prochain, notamment pour les dattes à peau molle très fragile telle que Deglet Nour et Ghers, sensibles et vulnérables aux fluctuations climatiques, a-t-il expliqué.

L’augmentation attendue de la production pour la campagne de cueillette, à être lancée mi-septembre, est expliquée par l’accroissement du potentiel phoenicicole productif de la wilaya qui est passé de 695.000 palmiers en 2002 à près de 1.300.000 palmiers productifs en 2017, à la faveur de différents programmes de développement agricoles initiés par les pouvoirs publics.

Elle est justifiée aussi par les actions de sensibilisation préventive des phoeniciculteurs et propriétaires de palmiers aux enjeux liés à la production de datte de qualité, effectuées depuis mai dernier, en plus du suivi phytosanitaire et du traitement préventif contre les différentes maladies et parasites du palmier et de la datte, a indiqué M. Djekboub. Pas moins de 301.570 palmiers productifs ont été traités en juin dernier contre le Boufaroua et le Myelois par les services de la station Ghardaïa de l’Institut national de protection des végétaux (INPV), en sous traitant avec les micro-entreprises locales et les agriculteurs. Considérée comme l’une des plus importantes zones productrices de datte en Algérie avec près de 1,3 million de palmiers couvrant une superficie de 13.000 hectares, dont 1.103.260 palmiers productifs, la wilaya de Ghardaïa compte plusieurs variétés phoenicicoles à valeur commerciale très élevée avec une saveur sucrée et une consistance molle.

La variété Deglet-Nour, datte mielleuse aux reflets mordorés, demeure de loin la variété la plus prisée et compte un effectif de 524.350 palmiers, tandis que les varietés Ghers, Timjouhart et Bent Kballa sont estimées au nombre de 706.560 palmiers, selon les statistiques de la DSA. Une filière confrontée à moult défis Malgré ces performances, la filière phoenicicole fait face à un certain nombre de défis, relatifs notamment à la qualité, à la productivité et à la rareté de la main- d’œuvre qualifiée pour l’entretien du palmier et l’opération de cueillette. (APS)