Industrie agroalimentaire : lancement d’un pôle de compétitivité

Un séminaire de lancement d’un pôle de compétitivité agroalimentaire à la Mitidja se tiendra demain à l’université Saâd-Dahleb de Blida, en présence du ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, et la participation de plus de 200 participants issus du monde de la recherche, de la formation et de l’industrie agroalimentaire.

En raison, les différentes baisses du cours des hydrocarbures, ainsi que l’épuisement à venir de ces ressources, l’Algérie fait face à un défi financier énorme. Cette situation a poussé les pouvoirs publics à planifier la transition d’une économie, basée essentiellement sur la rente à une économie diversifiée. Pour encourager, à cet effet, les exportations hors hydrocarbure, en particulier pour les produits agricoles et agroalimentaires qui présentent des potentialités par leur qualité et de leur précocité par rapport à d’autres pays producteurs, l’État a mis en place plusieurs mesures. Dans un communiqué dont une copie nous a été remise, le ministère de l’Industrie souligne que cette opération- pilote, qui sera suivie par d’autres projets similaires dans différentes filières, se veut un espace de concertation et d’échanges entre les acteurs issus du monde de l’industrie, de l’agriculture, de la recherche et de la formation, afin de participer d’une manière forte au développement de l’industrie agroalimentaire en Algérie et de contribuer au renforcement de la compétitivité de l’économie nationale. Il a précise que ce pôle sera composé essentiellement d’industriels agroalimentaires, de producteurs agricoles, d’institutions d’appui à l’investissement et à l’innovation, du centre technique des industries agroalimentaires, d’universités et de centres de recherche et de formation en agroalimentaire. La même source a ajouté que la mise en place de pôles de compétitivité figure parmi les objectifs du jumelage institutionnel entre l’Algérie et l’Union européenne (UE), dans le cadre du Programme d'Appui à la mise en œuvre de l'Accord d'association (P3A), visant à appuyer le ministère de l’Industrie et des Mines dans sa stratégie d’innovation industrielle. À noter que les pôles de compétitivité sont des entités associant grands groupes, laboratoires de recherche, PME et investisseurs sur un territoire donné et autour d'une thématique commune. Leur objectif est d’accroître la compétitivité de l’économie, de créer des emplois et de favoriser le rapprochement entre recherche publique et privée, comme entre pouvoirs publics et acteurs économiques.

Il y a lieu de noter que lors de ce séminaire, plusieurs communications relatives au rôle, au fonctionnement et au financement de ces pôles de compétitivité, ainsi qu’aux expériences des autres pays dans ce domaine seront présentées par des experts algériens et européens. S’agissant du lancement de ce pôle de compétitivité, le communiqué a fait savoir qu’il s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le ministère de l’Industrie et des Mines, ainsi que toutes les parties prenantes pour l’implémentation d’une véritable dynamique territoriale conformément au programme du gouvernement.

Makhlouf Ait Ziane