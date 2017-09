Protection de la ville Ali-Mendjeli des inondations : Le projet réceptionné début 2018

Le projet de protection de la ville de Ali-Mendjeli (Constantine) contre les inondations sera réceptionné «d’ici au début de l’année 2018», a affirmé hier le directeur des ressources en eaux, M. Ferhat Mezghiche. La réalisation de ce projet, confiée à deux entreprises nationales, avance à un rythme ‘‘soutenu’’, a souligné le même responsable, affirmant que toutes les difficultés soulevées sur place, s’agissant notamment des aléas causés par le chantier de l’extension du tramway ouvert sur ce même site, ont été résolues.

Ce projet portant réalisation d’une galerie souterraine et d’un collecteur des eaux pluviales destinés à lutter contre les inondations menaçant cette région a été décidé au profit de la wilaya dans le cadre d’un ‘‘plan d’urgence’’ retenu au lendemain des crues qui avaient affecté fin août 2015 cette agglomération, a rappelé le même responsable, affirmant que toutes les dispositions nécessaires ont été mobilisées pour permettre l’achèvement de cette opération structurante. Une enveloppe financière évaluée à 700 millions de dinars a été dégagée pour la réalisation de ce projet implanté à l’entrée principale de la ville de Ali- Mendjeli, a rappelé le directeur des Ressources en eau, insistant sur l’urgence de régler le problème d’évacuation des eaux pluviales, cause principale des inondations menaçant cette agglomération.

La protection de la ville de Ali-Mendjeli contre les inondations constitue une "urgence", a considéré M. Mezghiche, précisant que ce projet mené en étroite collaboration avec le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire s’inscrit au titre de la stratégie nationale basée sur le principe d’amélioration des conditions de vie des populations. Selon la même source, un plan d’urgence pour prévenir et lutter contre les inondations affectant à chaque averse plusieurs quartiers de la wilaya a été mis en place par les autorités locales et porte essentiellement sur la création de systèmes d’évacuation des eaux pluviales, le nettoyage d’avaloirs et le curage des oueds. (APS)