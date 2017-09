Regard : averses de l’espoir

Nos rues se «pomponnent», à coup sûr, avec le passage des dernières perturbations météorologiques qui ont touché Alger et certaines wilayas du Nord du pays. Elles sont débarrassées de cette crasse qu’elles traînent tel un boulet rouge. La pluie arrive enfin. Il était temps, pensent beaucoup d’entre nous qui ont connu, de si près, les fâcheuses conséquences du stress hydrique qui leur colle à la peau, depuis plusieurs mois, dans les grandes villes mais également dans les petites bourgades, très affectées par une sécheresse criarde soldée, des restrictions d’eau potable, parfois et la mise à l’arrêt de complexes industriels, comme c’était le cas d’El Hadja, d’autre, pour le même motif. Tout le monde se réjouit, à vrai dire, de cette «baraka» annonciatrice tout simplement d’espoir à l’heure où nos barrages, se portent mal affichant des indicateurs carrément au rouge, en raison de la raréfaction de la ressource, d’une part et l’envasement qui dépasse de loin des les normes admises, de l’autre. En fait, ces averses, viennent, à point nommé, semer les bourgeons de l’espoir après tout ce «marasme» hydrique, déterminé, à ne point nous lâcher les baskets. Septembre humide, pas de tonneau vide», ce dicton, nous vient à l’esprit, à vrai dire, très souvent, à chaque petit nuage qui traverse le ciel en ce mois qui coïncide aussi et surtout avec l’entrée officiel de l’automne et par ricochet, le début de la saison agricole. Ainsi, les premières averses, ne sont pas seulement une bouffée d’oxygène, à même de chasser de nos esprits le spectre la sécheresse, mais aussi pour faire de bonnes récoltes, pour tous les agriculteurs, qui paient , à leur tour, les frais de l’amenuisement de l’or bleu. Une chose est sûre, la pluie, comme toujours est synonyme d’espoir pour un pays comme l’Algérie qui se caractérise par un climat semi aride et qui voit, de plus en plus, son désert avancer.

Samia D.