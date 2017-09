Intempéries : Aucune intervention d’extrême urgence selon la Protection civile

La Direction générale de la Protection civile a affirmé hier n'avoir enregistré aucun cas d'intervention d'extrême urgence ou d'alertes maximales durant les intempéries qu'a connues le pays au cours des dernières 24 heures, a indiqué un responsable de la Direction.

Le chargé de communication, Benamzal Zoheir, a précisé que les services de la Protection civile ont entamé depuis les premières heures des intempéries leur travail d'une manière "ordinaire", en effectuant des interventions pour l'ouverture de chemins de piste et en contribuant aux opérations d'évacuation des eaux accumulées notamment au niveau des bidonvilles et habitats précaires où l'eau avait entraîné la fermeture de certains quartiers et rendu la circulation automobile et pédestre difficile. Le nombre d'interventions enregistrées à travers le territoire national au cours des dernières 24 heures a atteint 2.518, a révélé M. Benamzal.

Hormis l'accumulation des eaux au niveau du bidonville de Zeralda et qui a nécessité l'intervention rapide des agents de la Protection civile, «nos services n'ont enregistré aucune intervention urgente», poursuit le même interlocuteur. Concernant le bilan des accidents de la circulation enregistrés au cours des dernières 24 heures, le même responsable déplore 5 décès et 15 autres blessés dans 7 accidents. Le même responsable a appelé à ce que les conducteurs et les citoyens qui résident dans les zones enclavées ou menacées d'éboulement et d'inondations fassent preuve de davantage de vigilance et qu'ils veillent à ne pas obstruer les avaloirs après ces dernières intempéries. De son côté, le directeur des travaux publics de la wilaya d'Alger, Abderahmane Rahmani, a affirmé que les services de la direction ont travaillé en coordination avec les services de wilaya, du secteur des ressources halieutiques et de la météo au cours des trois derniers mois, en vue de prendre toutes les précautions indispensables en prévision de ces intempéries qui surviennent le plus souvent vers la fin de l'été et le début de l'automne. Le responsable a fait état de la mise en place d'un programme national annuel visant à mobiliser des moyens humains et matériels pour la maintenance des avaloirs et l'aménagement des canalisations d'évacuation des eaux usées et des lits d'oueds. La direction assure des permanences de nuit et effectue des interventions d'urgence en cas d'incident, a souligné M. Rahmani. La direction coordonne également avec l'Etablissement de maintenance des réseaux routiers et d'assainissement de la wilaya d'Alger (ASROUT) dans le cadre d'un plan urbain annuel pour le nettoiement des canalisations d'évacuation des eaux et la maintenance des avaloirs sur les routes.

La Direction des travaux publics de la wilaya d'Alger assure la maintenance et l'assainissement du réseau autoroutier, de routes nationales et de chemins de wilaya, alors que les services de la wilaya prennent en charge la maintenance et l'assainissement du réseau routier urbain. Plus de 1.600 agents de travaux publics sont mobilisés par la direction au titre de cette opération. M. Rahmani a, par ailleurs, fait appel au civisme des citoyens pour préserver la propreté des routes en évitant d'y jeter des ordures qui peuvent, a-t-il dit, boucher les canalisations d'évacuation des eaux pluviales et bloquer les routes.(APS)

Tramway d’Alger

Perturbation du trafic

Le tramway d'Alger a connu hier matin à partir de 05h30, une perturbation du trafic en raison des inondations provoquées par de fortes chutes de pluies, indique un communiqué de la Société d'exploitation des tramways (Setram). «Des perturbations du trafic ont été enregistrées sur la ligne du tramway d'Alger depuis dimanche matin (05h30) en raison des inondations provoquées par de fortes chutes de pluies», précise le communiqué qui a ajouté que le service avait repris au niveau de ladite ligne à partir de 08h58. La première perturbation (05h32) est intervenue entre les stations de Bekri Bouguerra et Cinq-Maisons, alors que la deuxième a été enregistrée sur la ligne reliant Ben M'rabet et Beredouane (05h48). (APS)