Le Coin du copiste : Concert algéro-grec à l’opéra

Beaucoup ont en mémoire, à ce jour, les notes d’une guitare ancienne au rythme saccadé mais d’une élégance, qui sied aux cultures antiques en provenance d’un pays comme la Grèce aux senteurs communes de la méditerranée. L’inoubliable musique signée par le talentueux, Mikis Théodorakis, dans le film «Zorba, le Grec » et admirablement interprété par l’acteur américain, Anthony Quinn, qui jouait le rôle principal et dansait admirablement le sirtaki, sans oublier la belle Irène Papas, ravivent en nous, par l’image et la musique, un film au contenu bien singulier qui aura retenu le souffle de bien de spectateurs à sa sortie. Un parfum de ce pays proche du nôtre par l’histoire, la gastronomie et la civilisation bien sûre, quand bien même ces interférences semblent aujourd’hui éloignées, les racines communes aux premières cultures du monde se sont, par le passé, nourries à la sève du même arbre généalogique. Pour cette raison qui peut paraitre dans un premier abord comme une préférence, alors qu’elle n’en est en fait pas une, nous accueillons avec bonheur ce spectacle algéro-grecque en Algérie. En effet la musique algérienne et grecque fusionneront à partir du 15 septembre prochain à l’Opéra Boualem Bessaih d’Alger, grâce à un duo baptisé « Agora » composé de Lamia Ait Amara et Helena Vasiliadi. Deux interprètes qui promettent une belle prestation d’autant que les airs seront par moment entremêlés pour composer un savoureux et éthéré mélange. Car « Agora » n’est pas seulement un concert musical, mais tout un programme d’échange artistique organisé entre l’Ambassade de Grèce en Algérie et l’Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel. Ce concert est le résultat d’une résidence de création artistique qui a duré un an entre les deux pays, avec pour objectif l’échange interculturel et l’enrichissement des deux patrimoines musicaux. Un an de travail entre deux chanteuses, de recherche, de découverte et d’union pour créer un spectacle qui a su fusionner deux genres musicaux différents, mais liés par leur évolution à travers l’histoire. Ainsi, des instruments des deux rives dont la Kuitra et le Luth, la Darbouka, le Nay, le Bouzouki ou encore le Santour vont résonner ensemble avec les voix de Lamia Ait Amara représentant l’Algérie et Helena Vasileiadi, la Grèce. Rendez-vous donc ce vendredi à 19h30 pour assister à ce spectacle exceptionnel à l’opéra d’Alger Boualem Bessaïh. Les billets seront en vente à partir du 12 septembre de 10h00 à 17h00 au niveau de l’Opéra au prix de 800 DA. Avis donc aux grands mélomanes !

L. Graba