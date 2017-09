Festival national de la poésie melhoun du 14 au 17 septembre : Immortaliser ce patrimoine populaire

La poésie melhoun, âme de la chanson chaâbi et reflet de la poésie algérienne occupe un chapitre capital du patrimoine populaire algérien. Après les récentes disparitions des chioukhs du chaàbi Amar Ezzahi et Boudjemaà El Ankis, l’Algérie avait perdu les derniers pionniers de cet art d’exception qui rassemble encore les jeunes. L’utilité d’immortaliser cet art, l’étudier, l’analyser, le promouvoir et le réécrire a suscité l’institutionnalisation en 2012, par décret ministériel, d’un festival dédié à la poésie melhoun. Cinq ans après, le comité directeur du festival national de la poésie melhoun, dédié à Sidi Lakhdar Benkhelouf annonce la tenue de la 5e édition du festival national consacré à la poésie melhoun du 14 au 17 septembre à la maison de la culture Ould Abderrahmane Kaki.

Deux principaux hommages à la mémoire des grandes plumes de ce genre littéraire et musicale, à savoir feu Cheikh Ahmed Zeghiche et cheikh Charef Benkhira. Tout au long de ces quatre journées de célébration de poésie melhoun, un programme varié est au menu de cette manifestation qui se déroule à Mostaganem, ville d’inspiration où repose Sidi Lakhdar Benkhlouf. Dix-huit interprètes de chant melhoum ( chaâbi, hawzi et oranais ) animeront des galas, ainsi que des prestations de dix-sept poétes populaires. Un séminaire national est au menu du festival sous l’intitulé «La poésie melhoun : un patrimoine bien vivant » avec différents thèmes qui se rapportent à la poésie melhoun et ses caractéristiques. Volet cinéma, quatre films documentaires seront projetés sur des thématiques relatives à l’histoire et à la richesse de la poésie melhoun. Une exposition d’arts plastiques est également au programme de cette cinquième édition, ainsi que l’exposition-vente du livre du patrimoine, sans oublier l’édition et la sortie du septième numéro de la revue

« La lettre du Melhoun algérien », publié sous la direction du commissaire du festival Abdelkader Bendamaâche et dans laquelle on trouve un portrait, des entretiens, des contributions, des commentaires et évidemment de la poésie melhoun.

Kader Bentounès