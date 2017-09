Rencontres cinématographiques de Béjaïa : projection et débat

«En attendant les hirondelles», le premier long métrage du réalisateur Karim Moussaoui, produit en 2017, a ouvert, samedi soir, la 15ème édition des rencontres cinématographiques internationales de Bejaia. Un film dramatique qui épluche le mal-être d’un microsome social à travers trois portraits quasi-descriptifs, choisis expressément pour stigmatiser un contexte socio-économique intenable. Moussaoui, ne fait pas de morale, se garde de juger, mais balaie avec sa caméra tous les maux, les échecs, les déchirures et les chocs, parfois en usant de situations invraisemblables voire surréalistes. À l’évidence, ce choix de l’errance de ses personnages autant que de ses images, comme il a tenu à le souligner, à quelque peu émoussé l’émotion ou les émotions qu’il a voulu traduire. Ce qui devait apparaitre comme un drame poignant, à l’instar, de la chronique des enfants nés de viols dans les maquis terroristes, des méfaits de la corruption ou des déchirures d’amours inaboutis, à force de surcharge et de grossissement des traits, a fini par perdre de sa superbe. Aicha, qui a fait le choix délibéré de troquer son amour idyllique contre un prétendant socialement prometteur, n’a pas résister à la tentation de replonger dans les effluves de sa passion originelle à la première escapade champêtre.

Des paradoxes, des situations incroyables qui manifestement ont atténué la charge émotionnelle de l’œuvre. Le film est un assemblage de courts métrages, notera lors des débats, le comédien, Ahmed Benaissa, estimant que globalement celui-ci est de bonne facture. Cette 15 édition, étalée sur 05 jours, repose sur la projection d’une trentaine de films, issus d’une dizaine de pays. Le 1/3 étant de production nationale, assure-ton auprès de l’association initiatrice, projet-heurt. Une animation parallèle, notamment des ateliers débats, au lendemain de chaque projection et des cycles de formation pour jeunes cinéphiles figurent également au programme. (APS)