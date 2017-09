Souk-Ahras : moderniser le système d'irrigation

La nécessité d’adopter un système d’irrigation moderne permettant l’extension des périmètres irrigués dans la wilaya de Souk-Ahras a été soulignée par le chef de l’exécutif local. Inspectant les travaux de réhabilitation d’un petit barrage dans la commune de Tifèche, M. Abbas Badaoui a appelé à la nécessité d’adopter le système d’irrigation du goutte-à-goutte dans le but d’étendre les superficies irriguées dans cette wilaya, de rationaliser l’exploitation de cette ressource vitale et de garantir une meilleure qualité des produits agricoles stratégiques. Selon les explications fournies à cette occasion au premier responsable de la wilaya, les travaux de réhabilitation de ce barrage, estimés à 100 millions de dinars, ont atteint un taux d’avancement de 80 %. Une fois livré, les eaux de cet édifice irrigueront une superficie agricole de 328 hectares, parmi lesquels 200 hectares viennent d’être dotés de tuyaux et d’équipements d’arrosage. Le même responsable a incité les agriculteurs de la région à ne plus sacrifier d’immenses surfaces agricoles pour la culture de la pastèque aux dépens de produits de base tels que les céréales, les légumes secs, et autres légumes de grande consommation comme la pomme de terre.

Il a, dans ce même contexte, préconisé de créer, en coordination entre les directions de l’agriculture et des ressources en eau, une instance chargée de gérer ce barrage, ainsi que sa station de pompage.

Celle-ci, a-t-il poursuivi, aura à charge d’optimiser l’exploitation de l’édifice mais également d’assurer la gestion et la distribution des quotas d'eau pour chaque agriculteur.

De son côté, le directeur des services agricoles, Abdelwahab Ghraibia a affirmé que la réhabilitation de ce barrage, qui était jusque-là exploité de manière anarchique, permettra aux agriculteurs d’étendre les superficies irriguées et de bénéficier des programmes de l’Etat pour l’acquisition de matériels d’irrigation. (APS)