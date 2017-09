M. Hocine Necib sur les chantiers des grands transferts : dynamique de l’hydro-solidarité

A la question de savoir quels étaient les enseignements qu’il tirait de cette visite de deux jours, pluvieuse même hier, M. Hocine Necib, ministre des Ressources en eau, n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction en revenant notamment sur ce grand projet structurant des grands transferts et les volets inhérents à la sécurisation de l’alimentation en eau potable et le développement de l’hydro-agricole : « Je termine ma visite sur le périmètre irrigué de Mezloug et je pars avec une pointe d’optimisme parce que les grands transferts des hautes plaines sétifiennes, qui font partie du programme de Son Excellence le Président de la République, ont commencé à donner leurs fruits et l’impact de ce grand projet structurant nous l’avons constaté à l’issue de cette visite et des différentes étapes que nous avons parcourues.

Ce sont des systèmes qui vont permettre de sécuriser en eau potable, dans un avenir très proche, une bonne partie de la population sétifienne et nous sommes là à veiller afin que tous les projets sur les différents segments soient livrés dans les meilleurs délais mais aussi les meilleures conditions.

Comme il y a également dans ce grand projet l’irrigation de 36.000 hectares par ces grands transferts dont le système «Est» sera livré dans une année et le système «Ouest» à la fin de l’année 2017. Nous sommes donc en train de travailler en aval pour alimenter et sécuriser l’alimentation en eau potable d’une population de plus d’un million de personnes, comme nous œuvrons à développer de nouvelles surfaces irriguées.»

Autant d’indicateurs que le ministre, accompagné du wali et du président de l’APW, prendra le temps de vérifier en allant s’enquérir de visu des réalités qui prévalent dans ce secteur sensible et stratégique et passer au crible, en gestionnaire averti, chaque chiffre ou chaque action allant dans le sens de ces grandes priorités qui s’inscrivent en droite ligne avec les orientations des hautes instances du pays et répondent ainsi aux préoccupations du citoyen. C’est à ce titre qu’il consacrera la seconde journée à toutes les composantes du transfert «Ouest» et prendra là ou il se rendra les décisions qui s’imposent pour livrer le grand projet des grands transferts dans sa globalité avant la fin de l’année 2018. Partout où il passera le ministre rassurera les chefs d’entreprises et tous ceux qui œuvrent sur le terrain non sans faire état de temps à autre, comme sur le chantier de la station de traitement, d’un défi, dira-t-il, que nous avons à relever pour permettre aux populations de certaines communes de recevoir l’eau avant Ramadhan prochain. C’est ce même sentiment qui animera le ministre en revenant sur l’alimentation des populations de la zone nord à partir du barrage de Tichy Haf ou d’autres grandes actions comme celle de la réhabilitation de l’adduction à partir de oued El Bered ou le chantier de la réhabilitation du système d’AEP de la ville de Sétif où Hocine Necib sera sans concession et soulignera : «On a beau construire des barrages et des transferts, encore faut-il que la qualité du service public suive, alors prenez vos responsabilités !»

L’inspection de la station de refoulement SR 2, joyau en la matière, permettra au ministre de relever les efforts qui sont consentis sur ce chantier avancé tant et si bien que sa mise en service est programmée pour la fin de l’année en cours.

Ici Hocine Necib recevra aussi toutes les explications relatives au système Ouest qui consacrera 56 hm3 à l’alimentation en eau potable pour 1.106.000 habitants à l’horizon 2030 et 66 hm3 pour l’irrigation de 15.800 hectares.

Comme il se rendra au barrage de Maouane, situé à 8 km au nord-ouest de Sétif, qui est doté d’une capacité de 148 hm3 et où le volume emmagasiné dépasse déjà les 7 millions de m3, soulignant la nécessité de valoriser cette belle réalisation et ces espaces immédiats. « Le barrage de Maouane est une très belle réalisation qui est dotée d’un système d’auscultation moderne et de télégestion, mais il faut aussi conférer à cet espace une vocation touristique, de détente et de loisirs en y développant toutes les activités sportives qui conviennent à l’instar des sports nautiques», dira-t-il non sans faire état des mécanismes mis en place par l’ANBT et qui passent par une application e-mail dotée d’un code d’accès qui permet de recevoir toutes les informations nécessaires en temps réel sur tous les barrages du pays.

L’autre action d’envergure relative au renforcement de l’AEP de 14 communes des wilaya de Sétif et Bordj Bou-Arréridj ne sera pas sans faire dire la nécessité pour l’entreprise de commencer les travaux dans les meilleurs délais pour les 6 communes de Sétif à savoir Ain Legradj, Beni Ourtilène, Beni Mohli, Beni Chebana, Guenzet et Harbil. Après quoi le ministre visitera le chantier d’un réservoir de 40.000 m3 destiné à dispatcher l’eau vers les autres réservoirs tampon de la station de traitement appelant les responsables du groupement des 3 entreprises à relever le défi qui s’impose et faire que d’ici le mois de ramadhan l’eau arrive à Sétif.

«Le défi sera relevé», lui répondra le délégué du groupement d’entreprises.

F. Zoghbi