Première édition des Health Digital Days : La santé à l’heure du digital

L’agence de communication multicanal spécialisée dans la santé, Sense Healthcare, organisera le 23 octobre prochain à l’hôtel Sofitel, la première édition des Health Digital Days (HDD). Cet événement se fera en partenariat avec la Société algérienne de Télémédecine et de e-Santé (SATeS), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Société algérienne de médecine générale (SAMG) et le Centre de développement des technologies avancées (CDTA).

Le rendez-vous médical sera une nouvelle occasion aux spécialistes du secteur de la Santé et des nouvelles technologies de se réunir pour cerner, appréhender et analyser la problématique de la transformation digitale et les horizons de son développement en Algérie et mettre en place les moyens de communications digitaux pour faire évoluer davantage le secteur de la Santé en notre pays.

Il faut savoir également que cette première édition des Health Digital Days a pour but «de partager les meilleures pratiques dans le domaine de la santé et de déterminer les facteurs clés de son succès», indique l’agence organisatrice. En effet, elle sera le haut lieu d’échanges entre professionnels locaux et étrangers de la santé et du digital à travers l’animation d’ateliers, de conférences et de séminaires, à travers lesquels les spécialistes des deux secteurs pourront s’échanger leurs connaissances.

Des espaces d’expositions sont également prévus afin de faire découvrir les meilleures solutions technologiques pour ces professionnels. Cette journée riche en contenu permettra, notamment aux invités de tisser des liens et de partager leurs différentes expériences.

Les laboratoires pharmaceutiques, les sociétés savantes et associations de patients, les établissements hospitaliers, les médecins généralistes et spécialistes, les centres et laboratoires de recherche scientifique et médicale, les cliniques privées, acteurs de la télémédecine, ainsi que les fournisseurs de technologies nouvelles et solutions médicales destinées aux professionnels de la santé et aux patients, seront tous conviés à cette édition pour échanger leurs expériences respectives et adopter de nouvelles orientations stratégiques.

Cette journée intervient dans un contexte de transition technologique accélérée par l’avènement des troisième et quatrième générations de l’Internet mobile, qui ont amené des changements majeurs de comportement chez les patients et les médecins.

Dans un environnement en pleine mutation, les solutions IT telles que les applications, logiciels et sites web dans le domaine de la santé sont en plein essor. Ce qui promet d’impacter considérablement les interactions au sein du secteur de la Santé en Algérie. Aujourd’hui de plus en plus de sociétés spécialisées se lancent dans la recherche et le développement des logiciels destinés au secteur de la Santé.

M. Mendaci