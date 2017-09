Journées médico-chirurgicales algéro-françaises à Bordj Bou-Arréridj : La santé aux petits soins

Une commission médicale algéro-française est à pied d’œuvre au niveau des hôpitaux de la wilaya de Bordj Bou Arreridj pour prendre en charge les cas lourds.

Cette commission pluridisciplinaire composée d’une quarantaine de personnes de différents rangs a été dépêchée dans la wilaya à l’initiative de l’association de l’amitié populaire algéro-française qui a décidé d’organiser des journées médico-chirurgicales en coordination avec la Direction locale de la santé. Ces journées qui se tiennent du 9 au 16 septembre ont pour objectif en plus du traitement des malades qui attendaient depuis des mois une intervention appropriée, la formation des médecins de la wilaya. Ces derniers ont la possibilité d’améliorer leurs connaissances dans les domaines pointus de la santé en côtoyant leurs confrères de renommée mondiale qui apportent des techniques et même des moyens nouveaux pour la prise en charge des patients. Les membres de la commission dont la plupart sont des Algériens établis en France ont commencé dès leur arrivée dans la wilaya à étudier les dossiers des malades qui ont été choisis rappelons-le par leurs homologues sur place pour commencer le traitement le lendemain.

Autant dire qu’un programme chargé les attend au niveau de l’hôpital de Bordj Bou Arreridj mais aussi à Ras El Oued, Bordj Ghedir, Medjana et même l’hôpital Mère-Enfant du chef-lieu.C’est une aubaine pour les patients de la wilaya dans les différentes spécialités comme la chirurgie générale, l’orthopédie, l’ophtalmologie, la gynécologie obstétrique, ORL, et bien d’autres domaines ou le manque d’encadrement adéquat se fait ressentir.

Grace à ces journées médico-chirurgicales les malades nécessitant un transfert à l’étranger peuvent être opérés sur place. Ce qui représente un gain de devises et surtout une plus grande chance de guérison pour les patients dont certains ne peuvent attendre la fin des procédures d’admission dans les hôpitaux se trouvant à l’étranger.

Il faut noter que le président de l’association de l’amitié populaire algéro-française, le Dr Houcem Kourib, rappelle que l’objectif de la manifestation est l’échange d’expérience entre les médecins des deux pays notent que l’action de l’équipe dépêchée a été déterminée sur la base des besoins locaux. L’orateur qui a tenu à remercier les responsables du secteur pour l’aide qu’ils ont octroyé pour la réussite de cette initiative, espère que le nombre de malades qui vont en profiter sera important même s’il indique qu’il est trop tôt pour évoquer une quelconque estimation. Rappelons que les médecins qui composent l’équipe sont venus de plusieurs hôpitaux de France comme ceux de Paris, Lyon, Lille, Marseille et Strasbourg et ont l’habitude d’effectuer des missions similaires en Algérie, il insiste sur la fierté des praticiens algériens établis à l’étranger d’apporter leur aide pour soulager leurs concitoyens.

Nous voulons également contribuer au développement du secteur de la santé dans notre pays a déclaré le Dr Houcem Kourib.

F. D.