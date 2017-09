Le Qatar annonce de nouvelles mesures : Plus de facilités pour les Algériens

De nouvelles mesures d’obtention de visa pour l’accès au territoire qatari pour les ressortissants algériens et marocains ont été annoncées, hier, par le ministère de l’Intérieur et l’Autorité du tourisme du Qatar (QTA). «Le Qatar a pris la décision d’assouplir davantage et faciliter aux citoyens des deux pays la procédure d’obtention de visa», indique un communiqué du ministère qatari.

Ainsi, les citoyens qui le souhaitent peuvent requérir un visa à leur arrivée au Qatar, à la condition qu'ils soient titulaires d'une résidence ou d'un visa en cours de validité délivré par l'un des pays membre du Conseil de la Coopération du Golf (Arabie saoudite, Bahreïn, Oman, Koweït et Émirats arabes unis), par le Royaume-Uni, par les États-Unis d'Amérique, par le Canada, par l'Australie ou la Nouvelle-Zélande ou par un pays membre de la Convention Schengen, précise la même source.

Cet assouplissement, qui entrera en vigueur vendredi prochain (15 septembre 2017), permettra aux visiteurs éligibles de recevoir une notification de voyage électronique en remplissant une demande en ligne sur le site http://www.qatarvisaservice.com, au moins 48 heures avant le voyage. Pour valider leur demande, les candidats sont invités à fournir une réservation d'hôtel, le billet de retour (ou un ticket pour un vol de transit) et une copie du passeport attestant une durée de validité supérieure à 6 mois.

Pour Hassan Al Ibrahim, responsable du développement du tourisme à la QTA, «cette étape intervient dans un contexte de développements sur la scène du tourisme». Et d'ajouter que son département vise à diversifier «les marchés émetteurs de touristes vers le Qatar, grâce à la facilitation des politiques d'octroi de visas».

Il espérera cependant que cette dernière décision donnera «un nouvel élan à nos frères originaires d'Algérie pour choisir Doha comme destination ou escale dans leurs voyages». «De même pour les hommes d'affaires qui pourront assister à des événements ou à des réunions, et connaître les opportunités d'investissement prometteuses au Qatar», a-t-il indiqué. De nouvelles mesures visant à diversifier les marchés émetteurs de touristes seront annoncées dans les jours qui suivent.

De son côté, le général de brigade Mohammed Ahmed Al Ateeq, directeur général du département des passeports, déclarera que «les citoyens des l'Algérie qui ne remplissent pas les conditions d'obtention d'un visa à leur arrivée peuvent postuler directement au visa touristique via le portail des visas pour le Qatar».

Selon la même source, valable pendant 30 jours, le visa octroyé à l'arrivée permettra à son titulaire une seule entrée au territoire d'une durée maximale de 30 jours, avec la possibilité de prolonger le séjour de 30 jours supplémentaires sans quitter le pays. Si le visiteur venait à quitter le pays et souhaiterait y retourner, il devra soumettre une nouvelle demande électronique.

Il faut savoir aussi que ces développements dans l'octroi de visa font partie d'une série de mesures prises par le Qatar pour faciliter l'arrivée des visiteurs sur son territoire. En juillet dernier, le pays a lancé une plate-forme e-Visa qui permet aux passagers de toutes nationalités de postuler directement pour obtenir un visa de visite et un visa de touriste dans un système plus efficace et plus transparent. Le Qatar a également annoncé que les ressortissants de 80 pays seraient exemptés de visa. Il est à rappeler que le Qatar a lancé, en novembre 2016, un visa de transit gratuit qui permet aux passagers qui passent au moins cinq heures à l'aéroport international de Hamad de rester au Qatar jusqu'à 96 heures (quatre jours).

Mohamed Mendaci