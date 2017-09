Prévention des noyades : des bassins de baignade à proximité des barrages

La réalisation de bassins de baignade à proximité des barrages est prévue à l’avenir, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les noyades, a annoncé, hier à Oran, le sous-directeur des statistiques et information auprès de la Direction générale de la protection civile (DGPC).

Le colonel Farouk Achour a déclaré, à l’APS, en marge du lancement d’une session de formation sur la gestion de la communication en cas de crises et catastrophes, qu’il est prévu la réalisation de bassins de baignade à proximité des barrages par l’Agence nationale des barrages, pour permettre en été, aux habitants riverains de nager dans des espaces sécurisés, soulignant que cette proposition a été faite par le Directeur général de la Protection civile, le colonel Mustapha El-habiri. Le même responsable a souligné que le projet est en phase de réflexion, notant qu’en dépit de l’intensification des mesures de prévention et de lutte contre le phénomène de noyade dans les barrages, surtout ceux situés dans des zones de l’intérieur du pays et éloignées du littoral, de nombreux cas de noyade sont enregistrés dans des barrages où 93 victimes ont été déplorés cet été. En dépit de la baisse du nombre de victimes de noyade dans les barrages par rapport à l’été 2016 où les services de la Protection civile avaient enregistré 106 décès, ces accidents constituent une source d’inquiétude nécessitant de redoubler d'efforts pour trouver des solutions opportunes, a ajouté le colonel Achour qui a mis l’accent sur le projet de réalisation de bassins d’eau à proximité des barrages dans le cadre de cette initiative de l’Agence nationale des barrages et qui est soutenu par la protection civile. Il a rappelé que les services de la Protection civile ont déployé d’énormes efforts pour prévenir ce phénomène, surtout par la sensibilisation et la mise en place des plans de surveillance, soulignant que ceci n’a pas empêché des jeunes à affluer sur les barrages surtout ceux résidant loin des plages et en période de canicule.

Le même responsable envisage de créer ces bassins d’eau dans ces sites, ce qui constitue une importante procédure épargnant aux jeunes tout danger de noyade dans des barrages. (APS)